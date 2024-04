A Magyar Nemzet szerint Bajnai Gordonék igyekeztek elrejteni a Datadat nevet Magyar Péter mögött + videó

Megosztás itt:

Márki-Zay, ATV, 2022: "A mostani kampányában is segít önnek a Datadat? Igen, segít nekünk a Datadat."

Így nyilatkozott még a 2022-es országgyűlési kampányban az ellenzéki pártok közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter. A Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat a baloldali kampányok visszatérő szereplője. Előfordult, hogy a Momentum korábbi elnökével is egyeztetett Bajnai Gordon, azt azonban akkor nem árulták el, miről.

A Datadat most Magyar Péter mögött is felbukkant - a Magyar Nemzet információi szerint. A lap azt írta, mindez Magyar Péterék oldalának adatvédelmi tájékoztatójából derült ki. A volt baloldali miniszterelnök köre azzal próbálta elrejteni a szerepét, hogy átnevezték osztrák leányvállalatukat, a Datadat GmbH-t.

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy már február 29-én regisztrálták a talpramagyarok.hu oldalt, a Datadat-kör pedig rögtön feltűnt a weboldal adatkezelési tájékoztatójában. Az Estratos egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amelynek ügyvezetője Bajnai Gordon kormányának volt titokminisztere, Ficsor Ádám. A cégadatokból kiderül, hogy a Magyar Péter közösségének honlapján megjelenő vállalat lényegében nem más, mint a Datadat GmbH, amelyet a lap szerint nemes egyszerűséggel átneveztek Ficsor Ádámék. A Magyar Nemzet szerint ráadásul a weboldal adatvédelmi tájékoztatójában feltűnik egy adománygyűjtő platform is, amelyet csakugyan a Datadat fejlesztett, és amelynek angol nyelvű oldalán, korábban még anyacégként a Datadat, mára pedig az Estratos szerepel. A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy ez ugyancsak a Datadat kreálmánya, csakhogy Bajnaiék valamiért el akarták rejteni ennek a nyomait.

A Mandiner pár nappal ezelőtt már arról számolt be, hogy Magyar Péter rendezvényein olyan személyek teljesítenek szolgálatot, akik Köves Zoltánhoz köthetők. Köves a baloldalon jól ismert Parter Event Kft. tulajdonosa, a cégnek pedig szintén juthatott a guruló dollárokból is: Márki-Zay Péter és a Datadat is adott neki megbízásokat a 2022-es országgyűlési választások kampánya során.

Magyar Péter a szerdai, gyulai rendezvényén a Célpont stábjának azt úgy bizonygatta: nem kap forrásokat külföldről.

Ugyanazok a politikai-gazdasági szereplők vannak Magyar Péter körül is, mint Márki-Zay Péternél - emelte ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, majd hozzátette: "És most ugye Bajnai Gordonnak a cége is előkerült Magyar Péter körül, ugyanúgy mint Márki-Zay Péternél is tapasztaltuk. Gyakorlatilag idő kérdése, hogy arra is fény derüljön, hogy a finanszírozás az miből történik, ugye láttuk a tiltakozásoknál több mint 100 millió forintos költség lehetett és értelemszerűen erős a gyanúja annak, hogy Márki-Zay Péterhez hasonlóan szintén megjelennek a külföldi források."

Deák Dániel rámutatott, Márki-Zay Péter is tagadta eleinte, hogy külföldi befolyásról lenne szó, majd a választás után saját maga ismerte el, hogy milliárdos nagyságrendben kaptak forrásokat.