A gyermekorvos szerint is kiemelten fontos az átoltottság + videó

Megosztás itt:

Az elmúlt időszakban különböző oltásellenes csoportok pereket indítottak gyermekorvosok ellen a vakcinák beadása miatt. Az interneten is egyre több álhír terjed, ami a védőoltások ellen hergel.

A szakember szerint a vakcinák beadása fontos az immunrendszer számára, így elkerülhetők a halálos kimenetelű fertőzések.

"Amikor itt a rendelőben adunk a gyerekeknek kötelező védőoltások címén vakcinákat, akkor a szervezet saját immunrendszerét mobilizáljuk és ő hoz létre tulajdonképpen védelmet a vakcina segítségével és így elkerülhetőek olyan súlyos halálesetek, amik régen sajnos egyáltalán nem voltak ritkák, például a diftéria, szamárköhögés." - mondta Pátre László, gyermekorvos.

Pátre László rávilágított arra is, hogy Magyarországon a jelenlegi magas átoltottsági szint miatt védve vannak a gyermekek az akár külföldről is behozott veszélyes betegségek ellen is. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára korábban egy Facebook videóban felelőtlennek nevezte az oltásellenesek viselkedését, továbbá azt is hozzátette: a magyar kormány megvédi a gyermekorvosokat a nemtelen támadásokkal szemben.

"Elfogadhatatlan, hogy az oltásellenes csoportok most már perekkel támadják a gyermekorvosokat. A kormány megvédi a gyermekorvosokat. ((eddig lehet névinzert)) Minden orvos amikor oltást ad be, az orvosi esküje szerint cselekszik, a gyermek egészségét, a gyermek életét védi. Akik pereket indítanak, olyan gyermekorvosokat aláznak és hurcolnak meg, akik a gyermekek gyógyítására esküdtek fel." - mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára

Az államtitkár figyelmeztetett: amennyiben az átoltottság szintje visszaesik, úgy könnyen visszatérhetnek a kanyaróhoz vagy a szamárköhögéshez hasonló rég elfeledett, súlyos járványok.