Ukrajna bukásával Magyarország is veszélybe kerülhet egy amerikai elemzés szerint

A washingtoni Instutite for the Study of War agytröszt arról ír legújabb elemzése szerint, hogy az oroszok győzelmét eredményezheti az amerikai segítségnyújtás késleltetése, ami végső soron Magyarországot is veszélybe sodorhatja. Hozzáteszik: a gyors segítség még mentheti a helyzetet.

Jelentés: Ukrajna nem lesz képes tartani a vonalakat

A jelentés leszögezi: Ukrajna képtelen fenntartani jelenlegi védelmi vonalait azonnali amerikai támogatás nélkül, főként a légvédelem és tüzérség hiányosságai miatt, hiszen ukrán légvédelem hiányában az ukrán egységek védtelenekké válnak az orosz légierővel szemben. Hangsúlyozzák: az oroszok a siklóbombákra támaszkodva átfogalmazta a stratégiáját, több ezer robbanóeszközt szórva le a védelmi állásokra.

A szakértők szerint ráadásul az ukrán tüzérség nélkül az orosz páncélos oszlopok jelentős veszteségeket nélkül nyomulhatnak előre, ami már érezhető is: több mint 360 négyzetkilométer terület foglaltak el pluszban.

Az ISW szerint két út áll Amerika előtt: azonnal újraindítja a katonai segítségnyújtást Ukrajnának, vagy hagyja, hogy Oroszország legyőzze Ukrajnát. A második esetben az oroszok a NATO-határokig, azaz Magyarországig is előrenyomulhatnak, írják, ami jelentős növelné a NATO elleni orosz támadás kockázatát az Északi-tengertől a Fekete-tengerig és állandó nyomás nehezedne Lengyelországra, Magyarországra és Romániára.

