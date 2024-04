Tovább zilálódott a baloldal: a Momentum és az MSZP hajbakapott

Megosztás itt:

Emlékeztettek: az ellenzéki jelöltek a Közösen Ajkáért Egyesület jelölésével indultak volna a választásokon, azonban a szocialisták a jelöltek bejelentésénél kicserélhettek egy nyomtatványt, így az MSZP logója is rákerült a lapra. A történtek miatt a Momentum jogi lépéseket tesz, és önállóan fog elindulni a választásokon Ajkán.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egyre rosszabb választási megegyezéseket köt a Momentum, a pozíciói immár Budapesten is veszélybe kerültek. Donáth Anna pártja hétfőn jelentette be, hogy a billegő kerületnek számító Kőbányán is külön indul. A Momentum kőbányai önkormányzati képviselője, Stemler Diána közösségi oldalán azt írta: a DK először látszólag elfogadta a feltételeiket, de a megegyezés aláírása előtt kiderült, hogy átverték őket.

Habár Karácsony Gergelyt támogatják és nem állítanak külön főpolgármester-jelöltet, saját fővárosi listával indul a párt, aminek első helyén Donáth Anna EP-képviselő áll, aki a párt brüsszeli listáját is vezeti.

Ezzel szemben a DK–MSZP–Párbeszéd listáját Karácsony Gergely főpolgármester, a Fidesz–KDNP listáját Szentkirályi Alexandra, az LMP-ét Vitézy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártét pedig Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester vezeti majd, akik mind budapesti politikusok.

