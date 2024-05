Több, mint 76 ezren érettségiztek ma történelemből + videó

Megosztás itt:

A kereszténység elterjedése, a barokk stílus, az ipari forradalom és az Erdélyi Fejedelemség - többek között ezekben a témákban kellett jeleskedniük a történelem érettségin a fiataloknak. Ma több, mint 76 ezer diák tett vizsgát közép- és emelt szinten, országszerte.

Egymás után érkeztek a fiatalok reggel a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumba. A terembeosztások átnézése után a legtöbben még lapozgatták a Történelem Atlaszt, pontosítottak 1-1 évszámot, de voltak olyanok is, akik inkább beszélgetéssel töltötték az érettségiig hátralevő időt.

Voltak azonban olyanok is, akik kevésbé tartottak a történelem érettségitől. A riportban szereplő intézményben nagy izgalommal teltek az elmúlt hetek az érettségi miatt. Több, mint 120 fiatal tesz írásbeli vizsgát a héten.

Szilasi Gábor, igazgató, Mátyás Király Gimnázium, Fonyód: "Ez talán az életük első megmérettetése, úgyhogy mindenki nagy izgalommal készült erre a napra, pedagógusok és a diákok is. Úgy gondolom, hogy az általános légkör az az, hogy a gyerekek is megtették a magukét és a kollégáim is, úgyhogy a természetes izgalom mellett azt gondolom, hogy egy bizakodó hangulat van az iskolában."

Középszinten 180, emelt szinten 240 perc állt a fiatalok rendelkezésére. Idén az angol alkotmányos monarchia és a második világháború kirobbanása volt a rövid esszé két témája, amíg a hosszú esszében az Erdélyi Fejedelemségről, vagy a gazdasági rendszerváltoztatásról kellett írniuk az érettségizőknek.

A Krúdy Gyula Technikumban Siófokon sokan a rendelkezésre álló idő előtt adták be a feladatlapot. Janka szerint nem ment túl jól a történelem írásbelije, de próbálta a legmegfelelőbb esszét kiválasztani.

Holnap a választott tantárgyakkal és az idegennyelv írásbelivel folytatódnak a vizsgák.