Élő Norbert DK-s párttag ellenőrzi a legnagyobb fővárosi cég pénzügyeit + videó

A 2010 előtti években önkormányzati és parlamenti képviselőként is szocialista színekben tevékenykedő Élő Norbert politikusra ráadásul egy valóságos portfóliót bíztak, hiszen amellett, hogy 2019-től a Budapesti Városüzemeltetési Holding (BVH) Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának az elnöke, 2021-ben megkapta a frissen létrehozott, öt nagyobb fővárosi vállalatot tömörítő Budapesti Közművek (BKM) Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági elnöki posztját is. Miközben Élő Norbert a főváros legnagyobb cégének pénzügyeit felügyeli, a mamutvállalat igazgatóságát Garamhegyi Ábel, Gyurcsány egykori államtitkára kezébe adták, a vezérigazgató pedig a Gyurcsány-fiókaként is emlegetett Mártha Imre lett.

Gyurcsányék központosítanak

Láng Zsolt – aki azóta parlamenti mandátumra cserélte a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését – akkor élt a gyanúperrel, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros elsősorban a hatalom centralizálását akarta elérni az összevonással.

A BKM felügyelőbizottságában a Fidesz–KDNP-frakció, a Karácsony-féle átláthatóság és demokrácia jegyében, csupán egyetlen helyet kapott, csakúgy, mint minden más fővárosi gazdasági társaság felügyelőbizottságban, az igazgatóságok többségében pedig egyáltalán nem delegálhatott képviselőt. Nyilvánvalóan ez megnehezíti az ellenőrzést, az érdemi beleszólást

– fejtette ki Láng Zsolt.

Élő Norbert a Gyurcsány-korszakban is elfoglalt hasonló pozíciókat, így 2008-tól 2010-ig pont a BKM egyik elődcégének, a Főtáv Zrt.-nek volt igazgatósági tagja. A 2010-es években továbbra is otthonosan mozgott a fővárosi cégek világában: 2014-től 2019-ig például a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt.-nél volt felügyelőbizottsági tag.

