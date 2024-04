Bayer Zsolt: Gazember a családban

Megosztás itt:

A cikket változtatások nélkül közöljük.

Az egész kormányt megbuktatom, ez lesz az évszázad válása, az ország botránya! Induljunk el innen. Legyen ez a fix pont, amelynek nekitámaszkodva kifordítjuk soha nem létezett magabiztosságából ezt az erőszaktevő, ócska, gyáva, pszichopata gazembert. „Az egész kormányt megbuktatom, ez lesz az évszázad válása, az ország botránya!” – üvöltötte Magyar Péter a feleségének, aki nem bírta tovább ezt az állatot, és el akart menekülni a borzalomból. Nem bírta tovább, így eleve rendőri kísérettel ment haza, hogy összepakoljon és elmeneküljön, a gyerekeket biztonságos helyre vigye, és kilépjen a pokolból.

Itt az ideje, hogy mindenki belegondoljon egy pillanatra: micsoda alak az, akinek felesége menekülése közben az az első gondolata, hogy majd akkor megbuktatja az egész kormányt. Aki az ocsmány, agresszív, nyomorult, beteg lelkét, egész szorongó, undorító személyiségét egy kormánybuktatássá projektálja, pusztán abbéli meggyőződésétől, hamis tudatától vezérelve, hogy az egész teremtés van elrontva, és nem ő.

Igen. Ezek mind ilyenek. Ilyen az összes narcisztikus pszichopata, akár a falu végén ücsörög alkoholistaként a nyári konyhában, és ott veri össze az asszonyt, akár diplomával a zsebében ücsörög Felső-Budán, és kormánybuktatásról delirál. „Közölte, az egész kormányt meg fogja buktatni, óriási botrányt fog csinálni. Fenyegetőzött, hogy azonnal felhívja az ismerőseit a médiában, kihívja az RTL Klub stábját, és a Face­bookon élőben közvetíti az eseményeket.

Kijelentette, hogy a »közvetítésben« meg fogja alázni a feleségét és tönkreteszi a politikai karrier­jét. Takarodj! – kiáltotta később az intézkedő rendőrnek, aki közölte vele, hogy szolgálati kötelessége megóvni a miniszter életét, testi épségét és emberi méltóságát.”

Ez áll a rendőrségi jelentésben. Valamiért ezeket a részeket a HVG kifelejtette a cikkéből, és Dezső András sem tartotta fontosnak megosztani a közvéleménnyel.

Itt az ideje, hogy mindenki belegondoljon egy pillanatra, mi történne az ellenzéki nyilvánosságban, ha egy kormánypárti politikusról születne ilyen jegyzőkönyv, és mi történne, ha egy kormánypárti politikus felesége mondaná el mindazt, amit Varga Judit elmondott.

És mi történik most? Minden lehetséges módon megpróbálják tisztára mosni ezt a rohadékot, elhallgatják az ügyet, sőt a volt feleségét vádolják meg mindennel és bármivel. Ezek a tettestársak, ezek az ellenzéki gazemberek éppen most veszítették el minden erkölcsi alapjukat és jogukat, hogy bármikor kinyissák a pofájukat családon belüli erőszak, asszonybántalmazás, gyermekvédelem ügyében.

De vissza Magyar Péterhez, a pszichopata, sajnos „csak” közveszélyes gazemberhez. Miközben felesége azt kiabálta, hogy „engedj el!”, ez a patkánylelkű senki kormánybuktatással meg az évszázad botrányával fenyegetőzött, s utána a rendőr ellen fordult.

Mennyire jellemző ez is. Majd idecsődítem a médiát, kihívom az RTL-t – ugat a veszett kutya, majd a hatóság emberét kezdi el fenyegetni. Hiszen neki ezt is lehet, ezt is szabad. Ő törvényen, erkölcsön, jóérzésen, neveltetésen felül áll, őt elhagyni nem lehet.

Így aztán a rendőrt is megfenyegeti, majd az autójával közveszélyt okoz, miközben ocsmány módon üvöltözik, mint minden narcisztikus pszichopata, aki kivetkőzik önmagából. Ez a sz…r alak, ez a senki felért a csúcsra. Ott áll, elmebajának nyálmosta fokán, és diadallal várja be végét. Micsoda ócska, dicstelen vég lesz az. Semmi kormánybuktatás, semmi heroizmus, csak egy asszonyverő patkánylélek nyilvános eljelentéktelenedése. És ennél nagyobb büntetés nem is lehet. Mert ezeknek a jelentéktelenség a legnagyobb ellenségük. Ugyanis tökéletesen jelentéktelenek. Egy gyáva gazember a családban és a közéletben. Ez Magyar Péter. Hagyjátok, hadd pofázzon…