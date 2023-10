A szabályoknak megfelelően működött, ennek ellenére segítséget nyújt a recski bánya az árvízkárosultaknak

Megosztás itt:

A nyáron villámárvíz öntötte el a Heves vármegyei Recsket. Egy óra alatt száz milliméter csapadék hullott a településre. A falu melletti bányáról lezúduló saras árhullám mindent vitt, ami az útjába akadt, nem kímélve a házakat sem. Az ingatlanokat elöntötte az áradat.

A baloldal a magyar tulajdonba lévő bányát és tulajdonosát tette felelőssé, a település határában lévő külföldi érdekeltségű másik bányát azonban egyszer sem támadta.

A Párbeszéd mellett az LMP is a cégtulajdonost okolja az esőzés okozta károk miatt. Annak ellenére is, hogy az érintett házak jó része engedély nélkül épült a bánya területén. A vállalat egyébként kifejezetten egy nagy esőzésekre számítva már korábban vízelvezető árkokat létesített, ami éppen a hegy másik oldalára vezeti a csapadékvizet.

A baloldalhoz kötődő Magyar György ügyvéd pedig felvette az érintett lakókkal a kapcsolatot és az engedélyeknek megfelelően működő bányával szemben nyújtott be követeléseket, valamint csikarna ki juttatásokat a felhergelt helyieknek. Szerinte áll az ügy. Az állam félmilliárdos támogatást jelentett be az érintettek megsegítésére.

Az áradás óta először szólalt meg a bánya tulajdonosa.

Nagy István jelezte, a szabályoknak megfelelően mindent megtettek már korábban is, hogy ilyen esemény ne következhessen be. Az esőzés után pedig - még a baloldal támadása előtt - azonnal százezer forintos segítséget nyújtott az érintett családoknak. Sőt, a későbbiekben még az engedély nélkül felépített házakat is igyekszik megvásárolni a lakóktól.