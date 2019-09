Paletta: Két fesztivál közül is választhatunk ezen a hétvégén

Elégtelenre vizsgázott az ellenzék jelöltállításból - jelentette ki a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke. Kósa Lajos elmondta: a jelöltállítással a Fidesz szándéka teljesült, 8 millió ember él olyan településen, ahol kormánypárti jelöltre lehet szavazni. Újabb dokumentum került a Magyar Nemzet birtokába, ami megerősítheti, hogy az ellenzék Józsefvárosban adatokat gyűjthetett az önkormányzati választásra. Tovább gyűrűzik a baloldal adatlopási botránya - mondta a Fidesz budapesti szóvivője. Zsigmond Barna Pál szerint az erzsébetvárosi eset szintén bűncselekmény gyanúját veti fel, és nyilvánvaló Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt érintettsége is. Ragaszkodik a Jobbik a holokausztgyalázó Kulcsár Gergelyhez. Az antiszemita megnyilvánulásokról ismert politikus a párt Hajdú-Bihar megyei listáján kapott helyet - írja a Magyar Nemzet. Őszinte beszédre, reális programra, felelős tettekre és emberséges politikára van szüksége Nyíregyházának - hangsúlyozta Jeszenszki András, az ellenzékiek alkotta Szövetségben Nyíregyházért polgármesterjelöltje. Több mint ötezer család vette igénybe a diákhitelhez kapcsolódó családtámogatásokat 2018. január 1. óta - közölte Novák Katalin államtitkár. A kormány elkötelezett a lakosság egészségi állapotának javítása, valamint a biztonságos, magas színvonalú betegellátás iránt - hangsúlyozta Csányi Endre Péter, az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára Balatonfüreden. Öt év alatt 7-ről 12 százalékra nőtt a magyar felsőoktatást választó külföldi tanulók száma -erről Rétvári Bence, a KDNP alelnöke beszélt a Magyar Nemzetnek. A kormány stratégiai partnerként és szövetségesként tekint a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekre - jelentette ki Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. A kormány azt szeretné, hogy minél több megváltozott munkaképességű ember vegyen részt a foglalkoztatásban, így jövőre 43,5 milliárd forint áll rendelkezésre a fogyatékossággal élőket foglalkoztató cégek támogatására - mondta Fülöp Attila államtitkár. Ellenszavazat nélkül döntött a monetáris tanács az alapkamat tartásáról - közölte az MNB. Idén is folytatódik a beszállító fejlesztési program, amelyben 3 milliárd forintot különített el a kormány arra, hogy a kis- és közepes vállalkozások nagyvállalati beszállítók legyenek – mondta György László államtitkár az M1-en. Pénzügyminisztérium: Sikeres a munkaerőpiaci reformprogram, a munkaadók és a foglalkoztatási szolgálatok szorosabb együttműködésére épülő kezdeményezéssel 33 ezer álláskereső jutott munkához és mintegy 90 százalékuk ma is dolgozik. A magyar kormány fokozatosan zöldre váltja a hazai közlekedési rendszert, az ágazattal szemben kiemelt elvárás az energiatakarékos és környezetkímélő technológiák alkalmazása - hangsúlyozta Mosóczi László államtitkár. A kormány segíti az elhelyezkedésben az Electrolux csoportos létszámleépítéssel érintett, a cég jászberényi gyárában dolgozó mintegy 800 munkavállalóját - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hozzátette: a magyar gazdaság teljesítménye lehetővé teszi a gyors segítséget, már most 14 cég jelezte szándékát, hogy a munkavállalókat alkalmazná, ezt a kört tovább bővítik. Több mint 370 millió forintos kormányzati támogatással, összesen 485 millió forintból egy, közel 100 főt befogadó munkásszállót alakítanak ki Pécsen. Az amerikai Conagen cégcsoport 15 milliárd forintos beruházással épít új gyárat az egykori Agroferm üzem területén Kabán - jelentette be a cégcsoport alapító-elnöke. Soha nem működött olyan jól a magyar érdekérvényesítés az Európai Unióban, mint most - mondta Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en. A gazdaságfejlesztési programoknak köszönhetően gazdasági szempontból is egyre inkább egységes térré válik a Kárpát-medence - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár Zentán. Továbbra is szoros barátság fűzi össze a magyarokat és a németeket, és a két ország együttműködése a védelempolitikától a digitalizációig rendkívül sok területre kiterjed - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter Berlinben. Jó hírnek nevezte Ana Brnabic szerb miniszterelnök, hogy Trócsányi Lászlót szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztosnak jelölte az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen. Új rendszert kell felállítani az újonnan érkező menedékkérők Európai Unión belüli elosztására, csökkentve az abból kimaradó tagállamoknak szánt közösségi forrásokat - jelentette ki Giuseppe Conte olasz kormányfő. Az európai lakosság 93 százaléka, a magyarok 96 százaléka súlyos problémának tartja az éghajlatváltozást, 92 százalékuk, a magyarok 96 százaléka támogatja az EU klímasemlegességre vonatkozó, 2050-re kitűzött céljait - közölte az Európai Bizottság. Angela Merkel német kancellár a klímavédelemre fordított kiadások növelése mellett foglalt állást a költségvetés általános parlamenti vitáján. A legfőbb skót bíróság szerint törvénysértő volt a brit parlamenti ülésszak lezárása. Hárompárti koalíciós megállapodás született, és ennek nyomán megalakulhat a belgiumi Vallónia tartomány regionális kormánya a májusi választásokat követően. Szaúd-Arábia az Iszlám Együttműködés Szervezete külügyminisztereinek rendkívüli összehívását kezdeményezte, miután Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő bejelentette, hogy választási győzelme esetén Izrael annektálni fogja Ciszjordánia egy részét. Az izraeli légierő terroristák katonai létesítményeit bombázta a palesztinok lakta Gázai övezetben, válaszul arra, hogy onnan rakétákat lőttek ki izraeli városokra. Nem fogja engedni a Fülöp-szigetek kormánya, hogy az ENSZ vizsgálatot indítson az ország drogellenes háborújában meggyilkolt több ezer ember ügyében - közölte Teodoro Locsin Fülöp-szigeteki külügyminiszter. A Pentagon 2020. szeptember végéig meghosszabbította az Egyesült Államok déli határára rendelt katonák szolgálatát - jelentette be Chris Mitchell alezredes, a Pentagon szóvivője. Nagy méretű rakéta-sorozatvetőt tesztelt Észak-Korea - jelentette az ország állami hírügynöksége. Átalakította kormányát Abe Sindzó japán miniszterelnök, új miniszterek kerültek egyebek közt a védelmi és a külügyi tárca élére - jelentette be Szuga Josihide japán kormányszóvivő. A kínai kormányzat vámügyekért felelős bizottsága bejelentette, hogy egy évre felfüggeszti az egyes amerikai termékekre kivetett pótvámokat. Erőteljes robbanás történt Kabulban, az Egyesült Államok afganisztáni nagykövetségének közelében, a 2001. szeptember 11-i terrortámadás évfordulóján. Lezuhant és a földnek csapódva lángra kapott egy teherszállító repülőgép az ohiói Toledo Express repülőtér közelében - közölték a légikikötő hatóságai. Házkutatást tart a rendőrség Pikó András közös ellenzéki VIII. kerületi polgármesterjelölt kampányközpontjában. Meghosszabbította Ahmed H. idegenrendészeti őrizetét november 14-ig a Nyírbátori Járásbíróság, így a szír férfi egyelőre Magyarországon marad. Nem jogerősen több év fegyházra ítélt a Fővárosi Törvényszék két fóti kannabisztermesztőt - közölte a Budapest Környéki Törvényszék. Magyar Közút: szombattól folytatódik az M7-es autópálya felújítása. Gálos Roland magabiztos győzelemmel bejutott 57 kilogrammban a legjobb 32 közé a jekatyerinburgi férfi ökölvívó-világbajnokságon. Márton Anita 18,95 méterrel 3. helyen zárt súlylökésben az Európa és Egyesült Államok közötti minszki atlétikai viadalon. A parakajakos Kiss Péter lett a hónap sportolója a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnál.