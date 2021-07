Boldogkői Zsolt: Ősszel, itthon az oltatlanok nagyon nagy veszélynek lesznek kitéve

Gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez a kormány - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: Brüsszel az elmúlt hetekben egyértelműen megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt. A magyar törvények nem engedik a szexuális propagandát az óvodákban, az iskolákban, a televíziókban és a reklámokban. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi népszavazás kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottsághoz. „Megelőző csapásnak” nevezte a kormány gyermekvédelemről szóló népszavazási kezdeményezését az Alapjogokért Központ igazgatója. Szánthó Miklós szerinte az LMBTQ-propaganda Nyugaton már annyira elharapódzott, hogy a gyerekek jogait veszélyezteti. A népszavazás megfelelő eszköz a Magyarországra gyakorolt nyomás elhárítására - mondja az Alapjogokért Központ vezető elemzője Magyarország élőben című műsorunkban. Tóth Erik hangsúlyozta: a magyar választók helyet nem dönthetnek a brüsszeli bürokraták. Karácsony Gergely országos népszavazást kezdeményezett három témában - jelentette be a főpolgármester. A népszavazás három témája a Fudan egyetem, az autópályák eladásának ügye, illetve az ingyenes antitest-szűrés a 60 év felettieknek. Kinek az autópályák a fontosak, kinek a gyermekvédelem - így reagált a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban arra, hogy Karácsony Gergely öt témában kezdeményez népszavazást. Kocsis Máté szerint a főpolgármester kezdeményezésével szemben a kormány sorskérdésekről dönt majd a gyermekvédelmi népszavazás keretében. Nem mondott igazat Cseh Katalin az őt, és korábbi üzleti partnereit érintő 4,8 milliárd forintos közpénzbotrány kirobbanásakor - írta a Pesti Srácok.hu. Az internetes portál kiderítette: a momentumos politikus és a mögötte álló céghálózat két központja Vác és Szirák volt, és az összes cég ugyanarra a címre volt bejegyezve. A Pesti Srácok szerint a hálózat vállalkozásai összehangoltan váltogatták a telephelyeket, miközben több milliárd forintnyi uniós pénzt tettek zsebre. Nem merült fel a magyar kormány érintettsége a Pegasus néven elhíresült botrányban - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára Hír TV-nek. Magyar Nemzet: A profin felépített híresztelésen túl semmiféle bizonyíték nincsen arra, hogy a magyar kormány bárkit törvénytelenül figyeltetett volna meg. A baloldal nemzetközi hálózatát sejti a Pegasus-ügy mögött Volner János. A független parlamenti képviselő szerint információs hadviselés zajlik Magyarország ellen. Elfogadta a kormány a Nemzeti intelligens szakosodási stratégiát - közölte Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Önkéntes katonai szolgálatra hirdet felvételt a Magyar Honvédség – jelentette be a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor elmondta: az új szolgálati forma elsősorban azokat a fiatalokat szólítja meg, akik az idei tanévben valamiért kénytelenek egy évvel elhalasztani felsőfokú tanulmányaik megkezdését, illetve szeretnék kipróbálni magukat a katonai pályán. 56 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak Magyarországon, nincs újabb elhunyt. A beoltottak száma 5 millió 578 ezer, közülük több mint 5 millió 327 ezren már a második oltást is megkapták. Kötelező oltást vezetne be az iparkamara a munkahelyeken - írja a Magyar Nemzet. A koronavírus-járvány után a közösségi élet és a magyar gazdaság újraindítása nem valósulhat meg a fiatalok bevonása nélkül - hangsúlyozta Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár. Elutasítja a kormány az elfogult és politikailag motivált vádaskodásokat, amelyek Magyarországot érik az Európai Unió részéről - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Fidesz: Brüsszel visszaél a hatalmával, fenyegetőzik, mert a magyar törvények nem engedik a szexuális propagandát az óvodákban, az iskolákban, a televíziókban és a reklámokban. A baloldal, mint ahogy a migráció ügyében, úgy most is Brüsszel oldalára állt. London szerint működésképtelennek bizonyult, és ezért jelentős módosításokra szorul a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréhez kapcsolódó észak-írországi protokoll. Az EU nem tárgyalja újra a brit EU-tagság megszűnéséről szóló megállapodáshoz kapcsolódó észak-írországi protokollt, és ragaszkodik annak végrehajtásához - jelentette ki Maros Sefcovic, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős tagj. Átlépte a 191,3 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatoké meghaladta a 4,11 milliót. A növekvő koronavírus-esetszámok miatt Horvátország még azelőtt újabb szigorításokat vezethet be, hogy lejárnának a július 31-ig érvényben lévő korlátozások - írta a Jutarnji List című lap. Izraelben meredeken emelkedik a koronavírussal újonnan megfertőződöttek száma a súlyos betegek számának lassú emelkedése mellett. Ausztráliában a korlátozások ellenére emelkedik a koronavírussal újonnan fertőzöttek napi száma. Világszerte mintegy másfél millió gyerek vesztette el a koronavírus-járvány következtében legalább egyik szülőjét, vagy gondviselőjét - derül ki a londoni Imperial College Seth Flaxman vezette kutatócsoport tanulmányából. Iszlamista célpontokat bombázott Szomáliában az amerikai légierő - közölte az Egyesült Államok védelmi minisztériuma. Bekerül a cseh alkotmányba az ország állampolgárainak fegyveres önvédelemhez való joga. Több mint 1500 illegális migránst tartóztattak fel júliusban a litván–fehérorosz határon. Százezreket telepítettek ki Közép-Kínában a súlyos esőzések okozta áradások miatt, legalább 25 ember vesztette életét. A szlovák hatóságok demonstráció miatt lezárták a parassapusztai, valamint a somoskőújfalui határátkelőket - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Öt menekülő moldovai embercsempészt és 43 határsértőt fogtak el a rendőrök Baja, Bácsborsód és Érsekcsanád térségében. Vádat emelt az ügyészség Portik Tamás ellen, egy 22 évvel ezelőtti emberölési ügyben, a gyilkosság felbujtójaként. Lábon álló gabona égett le tíz hektáron a Vas megyei Körmenden. Segítségkérő mozdulatsor bevezetésén dolgozik a rendőrség, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek némán is tudjanak jelezni, segítséget kérni - közölte az ORFK . Bondár Anna bejutott a negyeddöntőbe a lengyelországi Gdyniában zajló salakpályás női tenisztornán. Női röplabda felkészülési mérkőzés: Azerbajdzsán - Magyarország 0:4 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Brisbane-nek ítélte a 2032-es nyári játékok rendezési jogát. A WHO támogatásáról biztosította a tokiói olimpiát. A Milwaukee Bucks nyerte az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságot, mivel a döntő hatodik mérkőzésén negyedik győzelmét besöpörve nyert a Phoenix Suns ellen.