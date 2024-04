Vasútmodell kiállítás nyílt Sopronban + videó

Megosztás itt:

Épülnek a terepasztalok a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. A Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesületének tagjai már csütörtök reggel birtokukba vették a termeket, hiszen a regényes vasútvilág felépítése hosszú órákon keresztül tart. A sok-sok előkészület azonban megéri, hiszen a látogatók évről évre lelkesen szemlélik a mini vasútbirodalmat.

Németh Csaba elnök, Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesülete: „Mondhatom azt, hogy jubilálunk, mert 10. alkalommal van az, hogy mi is részt veszünk ezen, illetve most már szervezőként a kiállításon, nagy munkába vagyunk, itt körülöttünk látszik. Közel 60-70 modulból fog összeállni, most ez az egész rendszer, cirka olyan 60-70 méter. Nem fog akkorának látszani, de ugye a kiágazásokkal és az egyéb, mögöttem is van egy ilyen delta vágány, azzal együtt közel 70 métert fogunk itt látni.”

A soproni egyesület tagjai az élet különböző területéről érkeztek, és a korosztályi sokszínűség is jellemzi a klubot. Egyvalami összeköti a tagokat: a vasútmodellezés iránti szenvedélyük.

Jánosa Gábor, egyesületi tag, Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesülete: „Én magam a járművekért rajongok inkább és a jármű elektronikáért, főleg a hangos járművekért, viszont az épületek közül talán, ha választhatnék, akkor a várkerületet mondanám, amit jómagunk, illetve az egyesület egyedileg készített kézzel modelleket és ez is látható lesz a kiállításon.”

A vasútmodell kiállítás péntek délután nyitja meg kapuit, szombat délelőtt előadásokat is hallhatnak majd az érdeklődők. Egész hétvégén látogatható a kiállítás délelőtt 10 órától este 6 óráig.