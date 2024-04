Olaszország egyetért Magyarország bevándorláspolitikájával + videó

Megosztás itt:

Folyamatosan ostromolják a déli határt a migránsok. Az elrendelt határellenőrzéshez azonban Brüsszel továbbra sem nyújt támogatást.

Magyarország többek között ezért mond nemet az Unió menekültügyi paktumára, ezért sem akar bevándorlókat átvenni más tagországoktól és fizetni sem akar utánuk.

"Orbán Viktor remek ötlete is átment, miszerint elég, ha fizetnek azok, akik nem vesznek át menekülteket. Ebben pedig Giorga Meloninak konkrét politikai felelőssége van... Ha pedig Orbán Viktor azt mondja, hogy nem fogad be senkit, és nem is fizet, akkor mi azt mondjuk, hogy nem adunk neki pénzt. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége" - mondta ez az olasz baloldali szenátor.

A jobboldali politikusok azonban teljesen egyet értenek a magyar állásponttal.

"A magyaroknak igazuk van akkor amikor nem akarnak illegálisan érkezőket másoktól átvenni. Olaszországnak sikerült elérnie azt Európában, hogy most már csökken az érkezők száma és az Afrikából indulóké is" - hangsúlyozta a legnagyobb kormánypárt szenátora.

A Matteo Salvini vezette Liga szerint is teljesen jogos Magyarország ellenállása.

"Teljesen érthető, hogy Magyarország nem vesz át embereket. Meg kell gátolni a bevándorlókat abban, hogy útnak induljanak. Az olasz miniszterelnöknek nem rég volt egy találkozója tunéziai politikusokkal. Bízunk abban, hogy hamarosan megmutatkoznak az eredményei" - jelentette ki a politikus.

Az Európai Unió április döntése eredményeként két év múlva kezdődhet el a migránsok kötelező elosztása vagy azok pénzzel való kiváltása. Az úgynevezett szolidaritási alap legalább 30 ezer áttelepítést és évi 600 milliós támogatást irányzott elő erre a célra, ahelyett, hogy a külső határok védelmét erősítené meg, vagy helyben próbálna segítséget nyújtani a menekülőket kibocsátó országoknak.