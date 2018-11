Le akarta lőni Pedro Sanchezt egy katalán férfi

2018. NOVEMBER 8., CSÜTÖRTÖK NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG: ÚJABB MIGRÁNSHULLÁM VÁRHATÓ. SZIJJÁRTÓ: AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA EURÓPA ELÁRULÁSA M1. DEUTSCH TAMÁS: KERESZTÉNYDEMOKRATA IRÁNYBA MOZDUL EL AZ EURÓPAI NÉPPÁRT MAGYAR IDÕK. KOVÁCS ZOLTÁN: MI VAGYUNK AZ EURÓPAI NÉPPÁRT, HISZEN MI TOVÁBBRA IS HELMUT KOHL KORÁBBI NÉMET KANCELLÁR ÖRÖKSÉGÉT KÉPVISELJÜK MAGYAR HÍRLAP. INGATLANFEJLESZTÕK: JÓ A KORMÁNY LAKÁSÁFA JAVASLATA, DE HOSSZABB HATÁRIDÕ KELLENE. AGRÁRMINISZTÉRIUM: A MAGYAR BOR MINÕSÉGE EURÓPAI SZINTÛ, A KORMÁNY SZERETNÉ, HA A MAGYAR BORÁSZOK JOBBAN FELVENNÉK A VERSENYT NYUGAT-EURÓPÁVAL. MEGKEZDÕDTEK AZ ÕSZI ÉRETTSÉGI EMELT SZINTÛ SZÓBELI VIZSGÁI ORSZÁGSZERTE. A HAMISÍTÓK SLÁGERTERMÉKE AZ AUTÓALKATRÉSZ VILÁGGAZDASÁG. KÖZEL KÉTTUCATNYI, ADATSZOLGÁLTATÁST MULASZTÓ KÖZVETÍTÕ ENGEDÉLYÉT VONTA VISSZA AZ MNB. VARGA MIHÁLY: NEMZETI ÉRDEK A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG NÖVELÉSE. KSH: 3,8 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK AZ ÁRAK OKTÓBERBEN. KSH: 2,2 SZÁZALÉKKAL NÕTT A KIIGAZÍTOTT IPARI TERMELÉS SZEPTEMBERBEN. JAVÍTOTTA AZ IDEI ÉS JÖVÕ ÉVI MAGYAR GDP-NÖVEKEDÉSI ELÕREJELZÉSÉT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. SZIJJÁRTÓ: AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA EURÓPA ELÁRULÁSA, MERT ELLENTÉTES AZ EURÓPAI EMBEREK ÉRDEKÉVEL. ENSZ-TISZTSÉGVISELÕ: EGYETLEN ORSZÁGNAK SEM KELL MEGNYITNIA HATÁRÁT AZ ENSZ TERVEZETT GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA MIATT. SZLOVÉN KÜLÜGYMINISZTER: SZLOVÉNIA FELÜLVIZSGÁLJA AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT, MIUTÁN AUSZTRIA IS KILÉPETT AZ ELFOGADÁSI FOLYAMATBÓL. UNIÓS BIZTOS: AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSÉNEK ÜTEME A NAGYFOKÚ BIZONYTALANSÁG KÖZEPETTE IS TARTÓS, DE KEVÉSBÉ DINAMIKUS MARAD. KENÕPÉNZ ELFOGADÁSÁVAL GYANÚSÍTJA A ROMÁN KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉG CALIN POPESCU TARICEANU SZENÁTUSI ELNÖKÖT. LÖVÖLDÖZÉS VOLT EGY KALIFORNIAI BÁRBAN, 13 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE, KÖZÖTTÜK A TÁMADÓ IS. NANCY PELOSI: A DEMOKRATÁK FELELÕSSÉGE LESZ A VÉGREHAJTÓ HATALOM ELLENÕRZÉSE. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÍRIAI KÜLÖNMEGBÍZOTTJA: WASHINGTON CÉLJA IRÁN ELSZIGETELÉSE ARAB SZÖVETSÉGESEITÕL. LAVROV: MOSZKVA ÉS WASHINGTON IS MEGERÕSÍTETTE AZ ARGENTÍNAI PUTYIN-TRUMP TALÁLKOZÓT. UKRÁN KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER: AZ UKRÁN KORMÁNY ZÖLD UTAT ADOTT AZ ELSÕ SZÉLERÕMÛ MEGÉPÍTÉSÉNEK A CSERNOBILI ZÓNÁBAN. BIZALMI SZAVAZÁSSAL FOGADTÁK EL AZ OLASZ KORMÁNY MIGRÁCIÓS-BIZTONSÁGI TÖRVÉNYCSOMAGJÁT. SÚLYOS KÁROK KELETKEZTEK EGY NORVÉG FREGATTBAN, MIUTÁN NEKIÜTKÖZÖTT EGY TARTÁLYHAJÓ. MEGHALT EGY EMBER, MIUTÁN RÁBORULT AZ AUTÓJA KUNSZENTMIKLÓSON. ÕRIZETBE VETTEK NÉGY EMBERT SZEGEDEN, MERT A GYANÚ SZERINT ÉVEK ÓTA PROSTITUÁLTAK KIHASZNÁLÁSÁBÓL ÉLTEK. FELBORULT EGY AUTÓ A 31-ES FÕÚTON SZENTMÁRTONKA KÖZELÉBEN, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. MÁVINFORM: HALÁLRA GÁZOLT A VONAT EGY EMBERT DEBRECEN ÉS APAFA KÖZÖTT. EMBERI MARADVÁNYOKAT TALÁLTAK EGY TISZAALPÁRNÁL KIÉGETT TANYAÉPÜLETBEN. NAGYSZABÁSÚ HONVÉDELMI GYAKORLATOT TARTANAK KÕBÁNYÁN SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 25 SZERVEZET RÉSZVÉTELÉVEL.