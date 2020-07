Az anglikán egyház túl fehér az új yorki érsek szerint

A napokban az újonnan hivatalba lépett yorki érsek Stephen Cottrell kijelentette, hogy „Isten arra hív minket, hogy olyan egyház legyünk, ami elutasítja az előítéletet, a rasszizmust, homofóbiát és bármilyen jellegű kirekesztést.”

A püspök már korábban arról is beszélt, hogy az egyházat általában fehér, általában férfiak dominálják, akik részt vettek valamilyen oktatásban és általában 60 évnél idősebbek. A püspök már korábban hangot adott „alternatív” elképzeléseinek, például amikor bejelentette, hogy az egyház „túl fehér” annak ellenére, hogy „Jézus fekete férfi volt”.

Hasonló kijelentéseket hallhattunk az egyház fejétől, Justin Welby Canterbury érsektől is, aki szintén javasolta, hogy az egyháznak újra kell gondolnia a fehér Jézus-ábrázolás kérdését, és ennek érdekében nem fél attól, hogy szobrokat kelljen ledöntenie a templomokban. Az érsek azt is megjegyezte, hogy ő maga is kiváltságos egyébként, mivel fehér, edukált, férfi és heteroszexuális is.

Az inkluzivitás jegyében történő kérdéses egyházi megnyilvánulások egyébkén Európa-szerte egyre nagyobb teret hódítanak. Például Bécsben a Szent Mihály-templomban „Pride imát” szerveztek, hogy ökomenikus jelleggel imádkozzanak és ünnepeljék a sokszínűséget. Szintén Ausztriában, Linzben pedig egy templom homlokzatára a 2020-as pride tiszteletére akasztottak ki egy szivárványos zászlót - olvasható a portálon.

Magyar Nemzet/V4NA