Folytatódott a kisiklott tehervonat műszaki mentése

Óriási a pusztítás, amit a vasárnap kisiklott 35 kocsis tehervonat végzett. A töltés mellett a bokorban egymás mellett hevernek a vagonok, melyek keresztbe fordulva torlaszolják el a síneket. A csaknem 1400 tonnás jármű teljesen feltépte a vasúti pályát. A felborult szerelvényekből halmokban ömlött ki a vasérc, amit Ausztriába szállítottak volna.

A kár pontos mértékét csak a műszaki mentés befejeztével tudják megállapítani a szakemberek.

A szakasz járhatatlanná vált. A betontalpak darabokra törtek vagy kifordultak a helyükről, a sínek a felborult kocsik súlyától kettétörtek. Ahol egyben maradtak, ott is meghajlottak, most gyakorlatilag a töltés melletti bokrokba vezetnek. A felsővezetékeket is újra kell húzni, mert azokat a felborult vagonok magukkal rántották. A helyreállítás folyamatos. Jelenleg is 100 szakember dolgozik a Szolnokról érkezett vasúti daruval, hogy mielőbb helyreállítsák a pályaszakaszt.

Várhatóan az elkövetkezendő napokban befejeződik a mentés és felszabadul a vasúti pálya. A helyreállítás azonban jóval több időbe fog telni. Az addig érvényben lévő megváltozott menetrendről továbbra is a MÁV Zrt. honlapján tájékozódhatnak az utasok.