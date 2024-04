Bőnyi késelés: megszólalt a rendőrség + videó

Megosztás itt:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatót tartott a bőnyi késeléssel kapcsolatban.

A tájékoztatón elmondták: április 29-én reggel a bőnyi általános iskolában egy 12 éves kislány, egy másik lány osztálytársát hátba szúrta, egy 20 centiméter pengéjű késsel, melyet otthonról hozott és amelyet elrejtett az iskolai padjában. Az első órát követő kicsengetés után az osztály nagy része elhagyta a tantermet. Ekkor fogta a kést, és az előtte ülő társa hátába mélyesztette. Ezek után a kést ki is rántotta, majd a földre dobta.

A sértett kislány életveszélyes sérüléseket szenvedett el. A helyszínről mentőhelikopter szállította a győri kórházba. Már megműtötték, jelenleg az állapota életveszélyes, de stabil és az intenzív osztályon ápolják.

Halállistát vezetett

Az elkövető lány egy listát vezetett, amelyen az osztálytársai nevei szerepelnek. Pirossal voltak megjelölve azok, akiket meg akart ölni, és zölddel azok, akiket nem. A rendőrség ezt a listát és a kést is lefoglalta.

Nagy Ágnes rendőr ezredes hozzátette, az elkövető kislány egy jó tanuló, csendes gyermek, a motivációját a büntetőeljárás keretében vizsgálják. Jelenleg is tart a bűnügyi szemle, a kutatás és a kihallgatások is. Az elkövetőt gyanúsítottként vonják felelősségre, kora ellenére is, törvényes képviselői jelenlétével.

