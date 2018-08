Vitáznak a pedagógusok munkaidejéről

Nagy Erzsébet német tanár, a PDSZ pécsi szervezetének képviselője azt panaszolta, hogy a törvényben előírt heti negyven óránál jóval többet dolgoznak a pedagógusok.

„32 óra az úgynevezett kötött munkaidő, amit az igazgató rendel el, ezen belül 22-26 óra az, amit tanórákkal, foglalkozási órákkal kell eltölteni, és ezekbe tartoznak még be azok az előírt helyettesítések, amelyeket külön nem fizetnek ki, illetve egy évben 30 napon keresztül 26 óra felett is, elrendelhetnek ilyen úgynevezett eseti helyettesítést, amelyre szintén az a jellemző, hogy nem fizetnek” – mondta.

Emellett pedig még készülnek az órákra, dolgozatokat javítanak, szülői értekezleteket, fogadóórákat tartanak, táboroztatnak, amelyekről senki sem vezet óraszám nyilvántartást. Épp ezért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete kezdeményezte az oktatásért is felelős Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy végezzenek egy olyan felmérést a pedagógusok körében, amely valós képet ad a tanárok heti munkaidejéről.

A PDSZ elnöke szerint azonban a minisztérium nem a valós adatokra kíváncsi, mert 178 ezer pedagógusnak akarják kiküldeni a kérdőívet, pedig biztosra vehető, hogy sokan nem küldik majd azt vissza. Így viszont a felmérés sem lesz reprezentatív. Ráadásul - mondják - az sem mindegy hogy iskolaszünetben, vagy mozgalmasabb, például farsangi időszakban kérdezik meg a tanárokat. Az érdekvédők ezért egy ezerfős, hosszabb időszakot felölelő, reprezentatív felmérést szeretnének.

„Úgy kell kiválasztani véletlenszerűen azt a ezres reprezentatív mintát, az ennek megfelelő kutatás szabályai alapján, hogy tükrözze: milyen arányban vannak a pedagógusok között mondjuk a tanítók, milyen arányban vannak kistelepülésen, nagy településen, ilyen fenntartásban, olyan fenntartásban. És akkor jöhet ki a valós, akkor jöhet ki a legnagyobb valószínűséggel az objektív szám” – fogalmazott Szűcs Tamás.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnökhelyettese azonban más véleményen van. Szerintük a pedagógusok nem dolgoznak többet a kötelezően előírt 40 óránál. Azt viszont támogatják, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet.

„Nem kell nekünk a PDSZ mellé állni. A PDSZ-nek van egy véleménye, nekünk ez a véleményünk. Én ezen a véleményen vagyok, hogy kapunk mi, pedagógusok lehetőséget. Rajtunk fog állni, hogy ez mennyire lesz reprezentatív. Ha nem fogunk vele élni, akkor azt gondolom, hogy magunkra kell, hogy vessünk, mert nem alkottunk véleményt” – jelentette ki Iszák Tibor elnökhelyettes.

A szaktárca államtitkára szerint az igazgatók döntik el, hogy az intézmény profilja szerint mennyit dolgoztatnak a pedagógusokkal.

„Minden iskola maga döntheti el, hogy mi az, amire koncentrál, milyen szintet lő be: az átlagos szintet célozza meg, vagy az átlag fölötti szintet. Nyilván ez a szülőkkel való egyfajta egyeztetésnek is az eredménye, szülőkben mire van igény? Hogy több, vagy kevesebb legyen az óraszám, ez nyilván befolyásolja a tanároknak az óraszámát. Mi azzal tudjuk a tanárokat is segíteni, a szülőket is segíteni, és a diákokat is segíteni, hogy az iskoláknak a cselekvési szabadságát, cselekvési lehetőségeit bővítettük ki egy 20 százalékos kerettantervtől való eltéréssel” – jelentette ki Rétvári Bence.

A PDSZ a héten újból tárgyal a minisztériummal a munkaidőről. Azt szeretnék elérni, hogy a heti tanórakeret ne lehessen több a törvényben megszabott 22 óránál.