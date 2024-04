Újabb játszóteret vehettek birtokukba a gyerekek Soroksáron + videó

Megosztás itt:

A gyerekek mellett a szülök is örülnek annak, hogy egy újabb játszótérrel bővült a XXIII. kerület. Sőt a gyerekek hamar birtokukba is vették a csúszdákat, és a mászókákat is.

Mi itt Soroksáron a családokat szeretnénk támogatni leginkább

– erről számolt be a kerület polgármestere híradónknak. Bese Ferenc hozzátette: Soroksáron mindig is fontos szerepet töltöttek be a családok.