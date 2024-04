Mutatjuk, kik Gyurcsány emberei a városházán

Megosztás itt:

Biztos, hogy Karácsony Gergely a megfelelő embereket nevezte ki a fővárosi pozíciókba? Draskovics Tibor, Katona Tamás, Gál J. Zoltán, Szabó Zoltán és a többiek. A Gyurcsány-kormányok államtitkárai és miniszterei sorakoznak a cégekben mindenfelé. Főpolgármester úr, nem Dobrev Klára körül alakult árnyékkormány, hanem itt a fővárosban, az ön segédletével

- hangsúlyozta korábban Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Ők a legkeményebb gyurcsányisták

Összességében tehát hiába nyert Karácsony Gergely a 2019-es önkormányzati választáson, Gyurcsány Ferenc teljesen körbebástyázta őt az embereivel a Városházán és a közgyűlésben is, ezért a főpolgármester szinte semmilyen komoly döntést nem tud meghozni a volt miniszterelnök jóváhagyása nélkül. A Gyurcsány-párt elnöke ráadásul nem akárkikkel, hanem a 2010 előtti világ bukott kádereivel, a politikai és gazdasági káosz emblematikus figuráival vette körbe az így kesztyűbábbá váló Karácsonyt.

Az egyik legfontosabb Gyurcsány-helytartó a Városházán Gál J. Zoltán, a bukott miniszterelnök egykori kormányszóvivője lett. Gál J. volt Karácsony kampányának a vezetője, aki a mai napig felügyeli a főpolgármester munkáját, úgy tudni, még a Facebook-posztjait is ő írja. Hivatalosan a főpolgármester stratégiai főtanácsadója.

A másik legfontosabb pozíciót Draskovics Tibor, a Gyurcsány-kormány pénzügyi, majd igazságügyi és rendészeti minisztere kapta meg. A hosszú évekig láthatatlanná váló Draskovics egy csapásra a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) igazgatósági elnöke lett.

Gyurcsány emberei Karácsony körül

A Budapesti Városüzemeltetési Holding (BVH) felügyelőbizottságának az elnöke Élő Norbert, a Gyurcsány-párt elnökségi tagja.

Gyurcsány korábbi testőre, Handl Tamás a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatója.

Kolber István, Gyurcsány egykori regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztere, Gyurcsány pártjának országos tanácsának az elnöke a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági tagja.

Katona Tamás, Gyurcsány korábbi pénzügyminisztériumi államtitkára, az Államkincstár elnöke a BKV Zrt. felügyelőbizottságának elnöke.

Nemes Gábor, a Gyurcsány-párt XVI. kerületi önkormányzati képviselője a BKV Zrt. igazgatósági tagja.

A korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, manapság viszont Gyurcsány pártjának színeiben politizáló Szabó Zoltán pedig a Fővárosi Csatornázási Művek felügyelőbizottságának a tagja.

Gyurcsány bukott embere ad tanácsot Karácsonynak

Mellettük központi szerepet tölt be Karácsony mellett Tordai Csaba. Tordai Demszky kabinetfőnökeként kezdte, majd előbb Gyurcsány Miniszterelnöki Hivatalának államtitkára lett, majd Bajnai is megtartotta pozíciójában az ügyvédet. Ebben az időben ismerkedtek meg Karácsonnyal, aki tanácsadóként és cégvezetőként is alkalmazta a bukott közszolgát.

Bukását egyébként az okozta, hogy 2009-ben a Magyar Közlöny felelős kiadójaként egy tíz éve hatálytalan rendelkezést hagyott benne az Alkotmány szövegében.

Lehet az is, hogy nem véletlenül. Tordai nemcsak a baloldali kormányokhoz, de a Soros-birodalomhoz is ezer szállal kötődik, hiszen alapítója és társtulajdonosa volt a bevándorláspárti spekuláns által finanszírozott Átlátszónak, de kuratóriumi tagja is volt a Bajnai Gordon-féle Haza és Haladás Alapítványnak is, és egy harmadik sorosista szervezetet is ő alapított a kormányváltás után: a Költségvetési Felelősségi Intézetet.

Gyurcsány emberei mindenhol

Ne feledkezzünk el Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesről sem, aki 2002-től a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban dolgozott, majd 2003 márciusától miniszteri tanácsadó a Miniszterelnöki Hivatalban. 2006 júliusától 2007 júliusáig a szociális és munkaügyi miniszter kabinetfőnöke; ezt követően 2009 áprilisáig a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kabinetfőnöke volt (Kiss Péter volt ekkor a miniszter), majd 2009 áprilisától Bajnai kormányában (ekkortól a most már Gyurcsány-párti Molnár Csaba a miniszter) társadalompolitikai szakállamtitkár a Miniszterelnöki Hivatalban.

A FENTIEKBŐL IS JÓL LÁTSZIK, HOGY KARÁCSONY ÖTÖDIK HELYETTESE IS EGYÉRTELMŰEN A RÉGI, MÁR EGYSZER A HATALOMBÓL KIBUKOTT, DE A VÁROSHÁZÁRA VISSZATÉRT GYURCSÁNY-BAJNAI-TÁRSASÁG EMBERE.

Karácsony mellett találjuk Böcskei Balázst is, aki 2019-től társadalmi kapcsolatokért felelős önkormányzati főtanácsadó. Mint ismeretes a Gyurcsány-párt brüsszeli delegációja éppen cégét, a RESPUBLICA Elemző Kutató és Tanácsadó Kft.-t bízta meg tanulmányok elkészítésével és egyéb szolgáltatások nyújtásával. A 2017-es alapítású vállalkozásban Böcskei egyedüli tulajdonos, és ő az ügyvezető is.

Mindemellett könnyen lehet, hogy a jogerősen elítélt ügyvédnek, a Gyurcsány családdal zavaros pénzügyi kapcsolatban levő Czeglédy Csabának az irodáját is foglalkoztatja a főváros.

A teljes cikket az Origo.hu-n olvashatják.