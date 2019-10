Kósa: Ezen a választáson az egyetlen szívesen vállalt pártlogó a Fidesz–KDNP-é

– A kampány során, az elmúlt hetekben körbeutazta az országot. Mit tapasztalt?

– Az elmúlt időszakban ezerkétszáz polgármesterjelöltünkkel találkoztam. Úgy látom, hogy a választók, akik figyelnek a közéletre, sokkal tájékozottabbak, mint amennyire az ellenzéki politikusok azt hiszik. Az önkormányzati választásról a polgárok valóban azt gondolják, hogy alkalmas embereket kell megválasztani a falujuk, városuk vezetésére. Ettől lehet építkezést, fejlődést, gyarapodást remélni. Ezen a választáson az egyetlen szívesen vállalt pártlogó a Fidesz–KDNP-é.Az összes többi párt szégyelli, eltakarja identitását, próbálja azt a látszatot kelteni, mintha neki a korábbi önmagához semmi köze nem lenne. Érezhető, hogy kínossá vált bármely ellenzéki párthoz tartozóként kampányolni. Az emberek helyben ismerik egymást. Tudják nagyon jól, hogy ki kicsoda. Hiába maszkírozza most magát valaki civilnek, pontosan tudják róla, hogy milyen pártból jött, és hogy a civilség csupán egy fügefalevél, ami alól bizony kilátszik a pártkötődése. Éppen ezért szerintem ez az egész álcivil próbálkozás semmire se jó. Civil szervezet sok lehet egy településen, ezeket azonban a helyi emberek ismerik. Nem fogják őket megtéveszteni az ellenzék által összehegesztett, szedett-vedett, soha korábban nem hallott nevű választási képződmények. A Fidesz–KDNP-nek mintegy ezerkétszáz polgármesterjelöltje van, ebből 829 esetben a szavazólapon a Fidesz–KDNP van feltüntetve, mint jelölő szervezet, a többi pedig a Fidesz–KDNP által támogatott jelölt, olyan, aki helyben használja a Fidesz–KDNP logót a kampányban. Az ellenzéknek mindösszesen körülbelül háromszáz polgármesterjelöltje van, ezek mintegy fele pártjelölt, a másik fele támogatott. Tehát ezerkétszáz jelölt áll szemben háromszázzal. Magyarul a kormánypártoknak négyszer annyi jelöltje van, mint a teljes ellenzéknek. Miután 3177 önkormányzat van, ebből durván kétezer kifejezetten kisméretű település, a függetlenek világa, ez azt jelenti, hogy bizonyos településtípusokból és országrészekből az ellenzék egyszerűen eltűnik, és hosszabb távon néhány ellenzéki párt teljesen elveszítheti helyi beágyazottságát.

– Miben különbözik a mostani önkormányzati választási kampány a korábbiaktól?

– Korábban az ellenzék nem hirdette meg az önkormányzati választásokon, hogy „ez a harc lesz a végső”, ha most nem győzünk, megsemmisülünk. Ez minden szempontból rossz felvetés. Egy párt, ha komolyan veszi a választóit, és nem csak a zsákmány érdekli, akkor azért, mert esetleg nem győz a választásokon, még nem kell, hogy megsemmisüljön. Ha vannak elveik,vannak választóik, akkor van feladata is, ezek képviselete. Csak azok gondolkodhatnak úgy, hogy „ez a harc lesz a végső”, akiket csak a hatalom és a pénz érdekel. Ha nem nyernek, akkor se hatalom, se pénz, ezek nélkül pedig nem tudják, hogy mit csináljanak. Akik valóban egy település érdekében akarnak dolgozni, van jövőképük, azok számára nem a végső harc megvívása a cél, hanem annak az útnak a megtalálása, hogy hogyan legyen jobb, hogyan legyen szebb, hogyan legyen vonzóbb egy település. Minden ember számára az kellene, hogy legyen a legfontosabb kérdés, hogy a saját otthonát adó falunak, városnak jó vezetője legyen. Aki alkalmas, rátermett, nem valamilyen politikai őrületet akar kiszolgálni, hanem abban gondolkodik, hogy települését a polgárok véleménye és érdekei szerint vezesse. Ez a tét. Amit az ellenzék sugall, az egy teljes félreértés, tudniillik, hogy az önkormányzati választás valamiféle országos választás lenne, ugródeszka a következő parlamenti választáshoz. Az önkormányzati választásnak egy tétje van, az, hogy kik fogják vezetni a településeket. Sem arról nem döntünk, hogy mi legyen a kormánnyal, sem arról, hogy mérjünk-e halálos csapást az ellenzékre. A lényeg, hogy alkalmas emberek vezessék a településeket.

– Mennyire működőképesek a nagy nehezen összeizzadott ellenzéki összefogások?

– Ebben a „nagy ellenzéki összefogásban” sem a résztvevő politikusok személy szerint, sem pedig a mögöttük álló politikai erők nem szeretik egymást. Sőt. Mindennél többet elárul erről a győri jobbikosok szóleleménye, amit arra az ellenzéki együttműködésre találtak ki, amiben egyébként ők maguk is részt vettek: „moslékkoalíció”. Ki nem állhatják egymást, de most a pénzért és a hatalomért összefogtak. Ha nyernének valahol, igen hamar azt vehetnénk észre, hogy összevesznek a koncon, ha veszítenének, akkor pedig a kudarc miatt fognak azonnal egymásnak ugrani. Semmi sem tartja össze őket, csak a Fidesz gyűlölete. Ez a horrorkoalíció se így, se úgy nem működőképes, ezért fontos megakadályoznunk, hogy megtéveszthessék a választókat.

– Az ellenzék belső ügyeiről megdöbbentő felvételek kerültek napvilágra. Elfogadható az, hogy a balliberális pártok csak a kiszivárgott felvételek technikai körülményeivel hajlandóak foglalkozni, a rájuk nézve súlyosan terhelő tartalommal viszont egyáltalán nem?

– Ami a Karácsonnyal készült beszélgetésben, vagy akár a kispesti felvételeken hallható, az teljességgel elfogadhatatlan. A korrupció minden fajtája elfogadhatatlan. De ezek a felvételek is csak az ellenzék teljes alkalmatlanságát bizonyítják. Ugyanis senki nem állítja azt, hogy Karácsony zuglói polgármesterként lopott volna, ám a felvételekből kiderül, hogy ő olyan ember, aki nem veszi észre, milyen alvilági alakok a politikai szövetségesei. Saját magáról állítja, hogy polgármestersége alatt egyszer előfordult, hogy mondott valamit és az úgy lett. Ez egy kicsit is alkalmas polgármesterrel, lássuk be, sokszor előfordul. Az, hogy a fővárosban Csepelt északon kereste, még hagyján, hiszen Zugló polgármestere, bár egy főpolgármester-jelöltnek illene tudni, hogy egyes városrészek legalább nagyjából hol vannak. Viszont azt, hogy a Nemzeti Múzeum hol van, mindenkinek tudnia kell, aki akár egyszer is részt vett március 15-i iskolai ünnepségen. Lehet, hogy ő mindig hiányzott. A hangfelvétel azt a közvélekedést is alátámasztja, hogy Karácsony nemhogy a fővárost, de a saját kerületét sem tudja elvezetni. De nem csak ez a probléma. Amikor az ember hallgatja, hogy Karácsony miről beszél, akkor teljesen egyértelműen kiderül, fogalma sincs arról, egy polgármesternek mi a hatásköre, mi a feladata, és mi nem az. Kampánya során csupa olyan dologról beszél, amivel kapcsolatban a főpolgármesternek nincs hatásköre, olyan feladatokat pedig egyáltalán nem említ, amihez viszont nagyon is van.

– Az ellenzék és legfőképpen Gyurcsányné azzal az ígérettel járja az országot, hogy majd elintézi a magyar uniós támogatások megvonását, amelyek egy részére ezután majd Brüsszelhez közvetlenül lehet pályázni. Nem túlzás olyan hamis ígérettel kampányolni, ami egyben a magyar nemzeti érdekek elleni fellépés is?

– Nyilván azon nem vagyunk meglepődve, hogy az ellenzék politikusai a magyar érdekek ellen is képesek fellépni, már volt erre többször is példa. Minden történelmi korban voltak olyanok, akik a nemzet érdekeivel szembefordultak. Nekünk Magyarország az első. Brüsszelben igazából semmit nem tudnak az országról, ehhez a felismeréshez elég elolvasni a Sargentini-jelentést. Éppen ezért az mesebeszéd, hogy majd Gyurcsányné kézen fogja a magyar ellenzéki polgármestereket, odavezeti őket a brüsszeli kincseskamrához, aztán jöhet is a pótos IFA, Timmermanns felpakol az embereivel, aztán gyerünk haza, ami belefér. Ez olyan mértékű hazugság, amit még a magyarországi baloldali szavazók többsége sem hisz el.

– Mohács fideszes polgármesterének halála után már nem maradt jogi lehetőség arra, hogy a Fidesz új jelöltet állíthasson. Ha ezek után az egyedül maradt MSZP-s polgármesterjelölt nem lép vissza, akkor milyen módon fejezhetik ki az akaratukat a jobboldali többségű város lakói?

– A mohácsi Fideszen kívül az LMP, a Momentum és a Jobbik is felszólította az MSZP-s polgármesterjelöltet, hogy lépjen vissza, mert ez így nem lesz tisztességes választás. Az MSZP jelöltje nem, hogy nem lép vissza, de azt is állította, hogy ő tulajdonképpen elhunyt polgármesterünknek, Szekó Józsefnek az örököse, és az ő munkásságát szeretné folytatni. Mintha annak idején Horn Gyula azt mondta volna, hogy ő tulajdonképpen Antall József örököse. Amit az MSZP jelöltje művel, az nemcsak bornírtság, hanem kegyeletsértés is, hiszen Szekó József már nem tud ezekre a felháborító állításokra válaszolni. Mi kegyeleti okokból megvártuk polgármesterünk temetését, de most aláírásgyűjtésbe kezdtünk azért, hogy a mohácsiak ki tudják fejezni azt, hogy nem tartják tisztességesnek ezt a helyzetet. Ezt egyébként már most is több ezren jelezték felénk. Ha egy polgármester így győzve kezdené a munkáját, akkor mit várhatunk tőle később? A mohácsiak most azt tehetik meg, hogy részt vesznek a választáson, ahol a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeit támogatják. A választások után pedig, amint lehetséges, a képviselő-testület kezdeményezheti egy tisztességes polgármester-választás megtartását.

– A visszalépés elutasítása nem erkölcstelen lépés?

– De az. Még az MSZP saját szövetségesei is érzik, hogy vállalhatatlan, amit csinálnak. Az MSZP nem érzi. Remélhetőleg azért ehhez lesz még egy-két szava a mohácsiaknak is.

– Milyen részvételi arányt és eredményt vár a választáson?

– Azt szeretném, hogy mindenki menjen el, és szavazzon az alkalmas jelöltekre. A részvételi arány szerintem nagyjából az európai parlamenti választáshoz hasonlóan fog alakulni. Akkor az volt a tét, hogy megvédjük-e az országunkat vagy sem, hogy mi dönthessük el, hogy kit engedünk be és kit nem. Nem mellékesen a mostani választásnak is van egy hasonló tétje, hiszen látjuk, mi történt Olaszországban. Az olasz baloldal Salvini alatt úgy próbálta meg feltörni az olasz határzárat, hogy behívta a baloldali polgármesterek által irányított városokba a migránsokat. Ez Magyarországon is előfordulhat, hiszen maga Martin Schulz, a korábbi baloldali EP-elnök mondta Szegedről, hogy úgy tudja, a Botka vezette város kész befogadni migránsokat. Botka László szegedi polgármester ezt nem cáfolta. Jobb az óvatosság, a farkas a kertek alatt jár, ne nyissunk neki kaput.

Magyar Hírlap