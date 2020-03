Kijárási korlátozást rendelt el a kormány

Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta: két héten keresztül az otthonunkat vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el. A miniszterelnök közölte: az élelmiszerboltok, drogériák, patikák esetében olyan speciális szabály lép életbe, hogy a 65 év felettiek 9 és 12 óra között látogathatják ezeket az üzleteket. Ebben az időszakban más nem mehet be. Hétfő reggeltől minden kórház élén megjelennek az egyenruhás „kórházparancsnokok" - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. 300-ra emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma hazánkban. Az eddigi 28 főről 34–re nőtt a gyógyultak száma. A magyarok több mint kétharmada a koronavírus-törvény mellett áll - közölte közvélemény-kutatása adatait ismertetve a Századvég Alapítvány. A környező országokhoz képest Magyarországon sikerült lassítani a járvány terjedését – mondta Lakatos Tibor, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A harctéren az első vonalban az egészségügyi dolgozók állnak, vigyáznunk kell rájuk - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az a cél, hogy ne egyszerre érkezzen meg a rengeteg potenciális beteg az ellátórendszerbe, ezért kell lassítani a járvány terjedését - hangsúlyozta Kacskovics Imre immunológus a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A szakember kiemelte: bizakodásra ad okot, hogy Magyarország időben meghozta az óvintézkedéseket, valamint az, hogy ma már a gyógyszeripari kutatások is sokkal intenzívebbek, hiszen több ember nagyobb felszereltséggel és gyorsabban dolgozik. A Fidesz-frakció szerint az ellenzék még mindig nem értette meg, hogy összefogásra van szükség a koronavírus-járvány miatt a magyar emberek megvédéséért. Felrakta az ellenzék a választási lemezeit, de most nem ennek van az ideje - reagált a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban arra, hogy a baloldalol leszavazta a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Dömötör Csaba szerint az ellenzék már arra rendezkedik be, hogy óriási lesz a munkanélküliség Magyarországon, a kormány célja viszont az, hogy senki nem veszítse el a munkáját, ezért hoztak adócsökkentő intézkedéseket a különböző ágazatokban. Akár 2,2 millió koronavírusos beteg kezeléséhez szükséges gyógyszert tudnak előállítani Magyarországon az Alkaloida Zrt. birtokában lévő alapanyagból. További 6,6 millió szájmaszk gyártását kezdik meg a büntetés-végrehajtási intézetekben, miután Törökországból nyolc tonna alapanyag érkezett - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A koronavírus-járvány elleni védekezés keretében a budapesti Heim Pál Gyermekkórháznál is katonai sátrat építettek a kórházba érkező gyermekek előszűréséhez. Állandó véradóhelyet alakítanak ki Balassagyarmaton. Az intézkedés azért különösen fontos, mert a Nyugat-nógrádi városban eddig csak alkalmanként lehetett vért adni, a koronavírus-járvány idején pedig várhatóan több vérre lesz szükség, mint általában. Nyolcvanegyezer kisvállalkozás, hatvanezer kisgyermekes család mellett cégek ezrei, valamint több százezer adós életét könnyítik meg a kormány gazdaságvédelmi intézkedései - mondta a Magyar Nemzetnek a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Nemzeti Bank: idén 3 százalék alá eshet, hosszabb távon pedig 3 százalék körül stabilizálódhat az infláció. Hosszú küzdelemre kell számítanunk a koronavírus ellen: több területen is védekeznünk kell - írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: az egészségügyi védőfelszerelések biztosítása érdekében Magyarország a Türk Tanácshoz is fordult, és két országtól, Törökországtól és Üzbegisztántól már kaptunk is segítséget. Negyvenhárom magyar állampolgárt hoztak haza Izraelből a koronavírus-járvány miatt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában. Az új típusú koronavírus-járvány okozta válság idején is biztosítani kell az áruk és a hazatérni kívánó polgárok akadálytalan mozgását az Európai Unión belül - mondta Szijjártó Péter a bolgár külügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően. Magyarország gyakorlatát vette át az Európai Unió a koronavírus miatti likviditási nehézségek kezelése terén azzal, hogy nem minősítette jelentősen megnőtt hitelkockázatnak a lakosság és a vállalatok banki hiteltörlesztési moratóriumát. Az Európai Parlament jóváhagyta a koronavírus-járvány elleni fellépéshez szükséges sürgős uniós intézkedéseket, köztük a járvánnyal küzdő országokat segítő 37 milliárd eurós uniós támogatást. Az EU 27 tagországának vezetői abban állapodtak meg, 15 napot biztosítanak az euróövezet pénzügyminisztereinek, hogy közös uniós szintű választ találjanak a koronavírus-járvány okozta gazdasági krízis megelőzésére - közölte az Európai Tanács elnöke. Elérte az 532 692-t az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma péntek reggelre. 24 075-en vesztették életüket a Covid-19-ben és 122 672-en gyógyultak meg - tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins Egyetem. Határok nélküli járványt határok visszaállításával kezelni értelmetlenség, mégis több tagállam ezt tartotta megoldásnak - jelentette ki Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Mától Ukrajna teljesen leállítja a nemzetközi utasszállítást, azaz lezárja határait saját állampolgárai előtt is - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Hatszázhatvankettővel emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, és így 8165-re nőtt a Covid-19 eddigi áldozatainak a száma - közölte az olasz polgári védelmi hatóság. Hollandiában 852-vel emelkedett a fertőzöttek, és 24 óra leforgása alatt 80-nal a halottak száma. Az országban összesen 6412 fertőzöttet tartanak nyilván, valamint 356-an haltak meg. Száznál többen haltak meg egy nap alatt Nagy-Britanniában az új koronavírus-járványban. Oroszország két-három hónapnál rövidebb idő alatt legyőzheti a koronavírust - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az Egyesült Államokban a vírusfertőzöttek száma meghaladta a Kínában regisztrált fertőzöttek számát. A legfrissebb adatok szerint ezernél több a koronavírus-járvány következtében elhunytak száma az Egyesült Államokban. Soha nem látott szintre, több mint hárommillió fölé emelkedett az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a múlt héten az új koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak következtében. Telefonon egyeztetett egymással a kínai és az amerikai elnök a két ország között az új koronavírus-járvány következtében kiéleződött feszültség enyhítése céljából - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Véget érhet a politikai patthelyzet Izraelben, sajtóértesülések szerint Beni Ganz, az ellenzéki Kék-fehér párt elnöke alkut kötött Benjámin Netanjahu ügyvivő miniszterelnökkel, a jobboldali Likud párt elnökével, és beszáll egy általa vezetett kormányba. Mától szombatra virradóra változik az éjszakai járatok menetrendje a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan, a fővárosi közösségi közlekedés nappali utasszámának visszaesése mellett ugyanis jelentősen csökkent az éjszakai járatok kihasználtsága is. Újabb módosításokat vezetnek be a közösségi közlekedésben több vidéki városban: tovább csökkentik a járatok számát, mert sokkal kevesebb az utas a koronavírus-járvány miatt. Hármas karambol történt a 47-es úton Hódmezővásárhely és Székkutas között. A balesetben többen megsérültek, az utat lezárták - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Négy év után elhagyja a Tankpool24-Mercedes csapatát, így új istállóban kezdi majd az idényt az Európa-bajnok kamionos, Kiss Norbert.