Eddig 130 millió forintnyi megbízást kapott Czeglédy Csaba irodája a DK-s kerületektől

Az üzletek és a szolgáltatások március 8-tól március 22-ig tartó zárását, továbbá az óvodák és az általános iskolák április 7-ig tartó bezárását jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Március 8-tól március 22-ig bezárják az üzleteket. Az élelmiszerboltok, a patikák és a benzinkutak nyitva maradnak. Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügy. Mindenhol kötelező lesz a maszkhasználat szabad téren. A bértámogatást és az adókedvezményeket mindenkire kiterjesztik, ahol be kell zárni - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány a március 17-i ülésen dönt az újranyitásról. Az újranyitás menetét befolyásolja az is, hogy az online nemzeti konzultációban milyen válaszokat adnak a kitöltők - hangsúlyozta Gulyás Gergely. 6278 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdet óta összesen 446 178-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 152 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 15 476 főre emelkedett. Minden eszközzel le kell törni a járvány nagyon dinamikusan emelkedő harmadik hullámát, a kormányzati szigorítások szükségszerűek voltak - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint 785 ezer főt beoltottak, közülük 267 153-an már a második oltását is megkapták. Megkezdődött a koronavírus elleni AstraZeneca-vakcina hétvégi beadásáról értesítő sms-ek kiküldése. Március 20. után tetőzhet a járvány harmadik hulláma - mondta a Dél-pesti kórház infektológusa Magyarország élőben extra című műsorunkban. Szlávik János hozzátette, akkor mutatkozik meg az oltások hatása, ha már nagyjából két és fél millió ember megkapta a vakcinát. Újabb 280 ezer adag Szputnyik V orosz vakcina érkezett Magyarországra - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: amint a Nemzeti Népegészségügyi Központ úgy dönt, ezek az oltóanyagok azonnal felhasználhatóvá válnak. Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője arra szólította fel Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármestert, hogy haladéktalanul mondja fel az önkormányzat Czeglédy Csaba ügyvédi irodájával kötött szerződését. Elfogadhatatlan, hogy a Gyurcsány Ferenc által vezetett baloldal továbbra is falaz egy köztörvényes bűnözőnek, Czeglédy Csabának - mondta Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője. A kormány fokozott figyelmet fordít a munkaerőpiaci szempontból hátrányosabb helyzetben lévő csoportok foglalkoztatására, amelyet dinamikusabb, egyszerűbb támogatási rendszerrel segít elő - mondta Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Március 8-án ismét megjelenik a felhívás a Falusi civil alapra a kormany.hu oldalon, a keretösszeg ezúttal is ötmilliárd forint lesz - jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos . A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak meg kell találnia az összhangot az energiapiaci szereplők és a fogyasztók igényei között, kiszámítható piaci környezetet fenntartva - mondta Horváth Péter János, a szervezet elnöke. Budapest nagy részén elérhető lett a Vodafone 5G hálózata - jelentette be Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország Zrt. vezérigazgatója. „Miközben mi itt, Magyarországon és más vezetők a saját országaikban szó szerint élet-halál harcot folytatnak a koronavírus ellen, az EPP kisded hatalmi játékokban leli örömét a brüsszeli bürokraták buborékjában” - írta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az Európai Néppárt nélkül kell felépíteni az európai demokratikus jobboldalt, amely az európai baloldal csatolmányává vált. Az Európai Néppárt liberális centrista erővé vált az évek során - mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Szijjártó Péter szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a koronavírus-járvány elleni védekezés helyett a legsikeresebb EPP-tagpárt eltávolítását szervezte. A Néppárt frakciójának többsége átlépett egy határt, amellyel kapcsolatban világossá kellett tennünk, szóba sem jöhet, hogy ezen határ túllépése mellett bármifajta egyetértés kialakulhat - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz Európai parlamenti képviselője. Ellenséges hangulatban kezdi meg prefektusi tevékenységét Kolozs megyében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által jelölt Tasnádi István Szilárd, akit beiktattak tisztségébe. A világon 115, 2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 65,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Hat hét csökkenés után újra emelkedni kezdett a koronavírus-fertőzöttek száma Európában - közölte az Egészségügyi Világszervezet európai irodáját vezető Hans Kluge. Március 28-ig meghosszabbították Németországban az új típusú koronavírus terjedésének lassítását szolgáló korlátozások többségét. Eltörlik Németországban az új típusú koronavírus ellen az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem együttműködésével kifejlesztett oltóanyag alkalmazásának felső életkori korlátját, a 65 éven felüliek is kaphatnak ilyen oltást. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt több mint tízezer új beteget regisztráltak, mintegy 2800-zal többet az előző napinál, a járvány kezdete óta elhunytak száma meghaladta a 26,5 ezret. Szlovéniában hétfőtől megkezdik az iskolai és óvodai dolgozók tömeges oltását, és a középiskolások is visszatérhetnek az iskolapadokba - jelentette be Simona Kustec oktatási miniszter. Egyetemisták tüntettek Belgiumban a lezárások miatt. Az országban enyhén növekedett az újonnan fertőzöttek száma, a halálos áldozatok heti száma viszont csökkent. Az Európai Gyógyszerügynökség Humángyógyszer Bizottsága megkezdte az orosz fejlesztésű Szputnyik V koronavírus elleni oltóanyag folyamatos felülvizsgálatát - erősítette meg az EU gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség. Meghaladta a 60 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma Kolumbiában. A venezuelai helyzettel foglalkozó nemzetközi kapcsolattartó csoport közleményében elutasította, hogy Venezuela vezetése nemkívánatos személlyé nyilvánította az Európai Uniónak a dél-amerikai országba akkreditált nagykövetét. A demokrata többségű amerikai képviselőház egyhangú republikánus ellenzéssel szemben megszavazta a választási rendszert alaposan átalakító törvénytervezetet. Moszkva reméli, hogy Washington nemcsak a szavak szintjén, de a gyakorlatban sem fog mások belügyeibe beavatkozni - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Lehetséges terrortámadásként vizsgálja a hatóság azt a késelést, amelynek során legkevesebb nyolc embert megsebesített egy férfi a svédországi Vetlanda település központjában. A rendőrség meglőtte és letartóztatta tettest. Lezuhant egy török Cougar típusú katonai helikopter a kelet-törökországi Bitlis tartomány Tatvan körzetében. A balesetben kilenc katona meghalt, négy megsérült. 7,3-as erősségű földrengést észleltek Új-Zéland Északi-szigetétől keletre, szökőárriadót rendeltek el. A Jobbik egyik szakértője okozta azt a füstöt az Országgyűlés Irodaházában, ami miatt milliós kár keletkezett. A párt közleménye szerint leltározáskor talált rá kollégájuk egy füstgránátra, ami a kezében véletlenül beindult. Nem sérült meg senki. Rongálás miatt nyomoz a rendőrség az Országgyűlés Irodaházában szerdán történtekkel kapcsolatban, az ügyben, hogy az épületben füstöt okozott egy pirotechnikai eszköz - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás hat férfi és két nő ellen, aki a gyanú szerint Csongrádon, Szentesen és Hódmezővásárhelyen is árulta a kristály nevű szert. Nyergesvontatóval ütközött össze egy személygépkocsi a 31-es főúton Mende és Sülysáp között, a balesetben az autó 29 éves vezetője meghalt. Kezdődik az olajszennyezés felszámolásának következő üteme Szigetszentmiklóson - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Országszerte ismét nőtt a szálló por miatti légszennyezettség. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC - ZTE FC 2:0; Újpest FC - Budafoki MTE 2:0; MOL Fehérvár FC - Paksi FC 2:2 Magyarország a Hajdúnánás mellett épülő versenypályán 2023-tól 10 évig rendez gyorsaságimotoros világbajnoki futamokat. Legutóbb 1992-ben, a Hungaroringen rendeztek Magyarországon gyorsaságimotoros vb-futamot.