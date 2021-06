Bakondi: Nő a migrációs nyomás mindhárom európai útvonalon

Nem tart több tájékoztatót az operatív törzs, a járványügyi adatokról csak hétköznap fognak beszámolni. 199 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 8 beteg. Jelenleg 442 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. 5 324 996 a beoltottak száma, 4 157 681-en már a második dózist is megkapták. 2600 Mrd Ft támogatás áll rendelkezésre a kkv-k számára a következő másfél éves újraindítási periódusban – ITM. A válság idején a legnagyobb terhet a családok vitték a vállukon, ezért igazságos a nekik visszatérítendő adó – erről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az egyre erősödő migráció is téma lesz a hamarosan induló gazdasági konzultációban - tette hozzá a miniszterelnök. A magyar emberek többsége egyetért az élet újraindításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekkel – derül ki a Kopp Mária Intézet felméréséből. Törlik a nyilvántartásból annak a védettségi igazolványát, aki nem oltatta be magát a koronavírus elleni oltás második adagjával - jelentette be a miniszterelnök a Kormányinfón. Oktatnia és publikálnia is kellett volna angolul Karácsony Gergelynek – erősítette meg a Budapesti Corvinus Egyetem a Magyar Nemzetnek. Magyarország az egyetlen ország az EU-ban, ahol több vakcina áll rendelkezésre, mint ahányan oltásra jelentkeztek – mondta Orbán Viktor. A kormány döntött arról, hogy engedélyezi a 12 és 16 év közöttiek koronavírus elleni oltását. Szijjártó Péter: Egészségügyi és gazdasági szempontból is Magyarország adta a legsikeresebb választ a világjárványra. Már Ukrajnába is szabadon lehet utazni a magyar védettségi igazolvánnyal. A sportolóktól nem azt várjuk, hogy térdeljenek, hanem hogy küzdjenek – jelentette ki Orbán Viktor a kormányinfón. Jövőre átlépi a Magyar Honvédség költségvetése az ezermilliárd forintot – közölte Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A NATO folyamatos bővítése miatt Moszkva fenyegetve érzi magát, emiatt válaszlépéseket ígért Vlagyimir Putyin orosz elnök 100 millió adag koronavírus-oltást adományoz Nagy-Britannia a rászoruló országoknak a következő egy évben. Ma kezdődik a G7-csúcs az Egyesült Államok, Japán, Kanada, Németország, Franciaország és Olaszország részvételével Nagy-Britanniában. Új Atlanti Chartáról állapodott meg Boris Johnson brit miniszterelnök és Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke. Újabb fontos körzetet foglaltak el tálib lázadók a kormányerőktől az észak-afganisztáni tahár tartományban. Több mint ötmillió EU-állampolgár kapott brit letelepedési engedélyt – közölte a brit belügyminisztérium. Újabb lövöldözés történt Floridában: egy férfi agyonlőtt egy asszonyt és gyermekét, majd magával is végzett. Katonai járművek közlekedése miatt lassulhat a forgalom pénteken és szombaton az ország több pontján – tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. A szegedi vadaspark fogadta be azokat a kiskutyákat, amiket egy szerb férfi próbált Magyarországra csempészni Röszkénél. Módosul a ráckevei HÉV közlekedése június 12-13-án és 26-27-én pályakarbantartás miatt – BKK. Ma kezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság. A magyar válogatott június 15-én a portugálokkal, 19-én a franciákkal lép pályára. A focirajongók a Városligeti Műjégpályánál kivetítőn nézhetik a mérkőzéseket. Az Európa-bajnokság ideje alatt a fővárosi tömegközlekedésben is változások lesznek, részletek: BKK.hu.