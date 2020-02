Troll: Elindult egy folyamat, aminek a Jobbik teljes megszűnése lesz a vége

Orbán Viktor 22. évértékelő beszéde az elmúlt 100 év és az elmúlt 10 év összehasonlításáról is szólt. Egyesek talán az azt egy héttel megelőző Gyurcsány Ferenc-féle évértékelővel is megpróbálhatták összehasonlítani. A műsor kezdetén erről is beszélgettek a résztvevők, főként annak kapcsán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Gyurcsány Ferenc évértékelője is szinte ilyen távol esett egymástól.

A különböző korosztályok megszólítása, az aktuális problémák szem előtt tartása, a klímavédelem és az ezzel kapcsolatos akcióterv mindennek részét képezték.

Ami a Jobbik budapesti alelnökét illeti, kilépett a pártból. Nem sokkal később pedig az MSZP két tagja igazolt át a DK-ba. Mi is történik pontosan a ellenzék háza táján? A Jobbik tisztújításával, vagyis inkább tisztogatásával kapcsolatban a következőket mondta Pindroch Tamás, a Figyelő főmunkatársa:

„Elindult egy folyamat a Jobbikon belül, - nem most egyébként, most már két-három évvel ezelőtt – aminek a teljes megszűnés lesz a vége, ez egyértelmű. Aki látott már ilyen belső folyamatokat, újságíróként vagy újságolvasóként vagy követte ezeket az eseményeket például a Kisgazdáknál vagy az MDF-nél, láthatja, hogy ugyanaz, ugyanazok a mozgatórugók, de olyan feszültségek vannak, amik kezelhetetlenek. Lehet, hogy még nem jövőre, lehet, hogy néhány éven belül, de vége a sztorinak.”

Soros György szerint Mark Zuckerbergnek, a Facebook alapítójának le kellene mondania cége irányításáról, ugyanis véleménye szerint az amerikai választásokat Mark Zuckerberg és a Facebook miatt nyerhette meg Donald Trump.

Karácsony Gergely főpolgármester tovább folytatja bojkottját a Hír Televízió ellen. Egyebek mellett Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettest is erre kérte. Tüttő Kata többé-kevésbé be is tartotta Karácsony Gergely főpolgármesternek tett ígéretét. Nem nyilatkozott, attól eltekintve, hogy elmondta, hogy nem nyilatkozik, illetve még néhány dolgot.

Hír TV