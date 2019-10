Paletta: Egészségügyi vészhelyzetekre készít fel a Semmelweis Egyetem

A keresztényüldözésről és annak lehetséges megoldásairól tanácskoztak magyar és közel-keleti egyházi vezetők Budapesten. Magyarország tettekkel is bizonyítja, hogy egy európai keresztény állam viselhet felelősséget a világ valamennyi keresztény közössége iránt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország érdekelt abban, hogy újra bekapcsolódhasson a világűr békés használatába, ezért űrkutatási projekteket érintő államközi együttműködést készít elő Oroszországgal - jelentette be Szijjártó Péter. A szocialisták máris nekiláttak Zugló kiárusításának - jelentette ki a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc emlékeztetett: Horváth Csaba, Zugló új, ellenzéki polgármestere azt ígérte, hogy nem fognak önkormányzati ingatlanokat értékesíteni, erre másnap a Népszavában megjelentek az eladásra kínált zuglói önkormányzati ingatlanok hirdetései. Gyurcsány Ferenc nélküli ellenzék épülhet Botka László szegedi polgármester kilépésével - írja a Magyar Nemzet. Kiszelly Zoltán politológus szerint mivel önkormányzati szinten Botka László már korábban is próbálkozott egy ellenzéki összefogást létrehozni, elképzelhető, hogy a személye később esélyt adhat egy Gyurcsány nélküli ellenzéki együttműködésre. Megérlelt döntés Botka László szegedi polgármester MSZP-ből való kilépése - mondta Szanyi Tibor, az MSZP volt EP-képviselője, az Igen mozgalom alapítója. Vona Gábor, a Jobbik korábbi elnöke kilépett a pártból. Az MSZP Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsa kizárta a korrupciógyanúba keveredett Lackner Csabát a pártból. Megalakult a Veszprém Megyei Közgyűlés, a testület a veszprémi alakuló ülésen újraválasztotta Polgárdy Imre (Fidesz-KDNP) korábbi elnököt. A testületet korábban is vezető Popovics Györgyöt (Fidesz-KDNP) választották a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökévé, Tatabányán. Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyészt javasolja ismét a posztra Áder János köztársasági elnök. A Nyugat máig nem tulajdonít jelentőséget a kelet-európai antikommunista forradalomnak - hangsúlyozta Schmidt Mária történész. Elindította Szeretetdoboz elnevezésű adventi gyűjtését a református szeretetszolgálat. Az elmúlt kilenc évben több mint 811 ezerrel, ebből a versenyszférában több 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, ami nagyban hozzájárult a magyar gazdaság európai szinten is kimagasló teljesítményéhez - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyarország megállapodott a májusi kőolajszennyezés rendezéséről az orosz féllel - jelentette be Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalt a Lukoil elnök-vezérigazgatójával Budapesten. A magyar turizmus az elmúlt években szintet lépett. A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország a térség vezető turisztikai célpontjává váljon - jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Horvát-magyar közös turisztikai projekt valósult meg egy 1,5 millió eurós nemzetközi pályázat keretében. A kisebbségek anyanyelvhasználati jogait helyreállító közigazgatási törvénytervezetet terjesztett a bukaresti parlament elé a Romániai Magyar Demokrata Szövetég. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke hivatalosan is biztosnak jelölte a magyar Várhelyi Olivért és a francia Thierry Bretont. Hivatalosan is jóváhagyták az Egyesült Királyság európai uniós kiválási határidejének újabb, január 31-ei elhalasztását célzó brit kérelmet a bennmaradó tagállamok kormányai - jelentette be az Európai Tanács elnöke. A boszniai kormány bezárja az északnyugat-boszniai Bihachoz közeli Vucjak befogadóközpontot - jelentette be Dragan Mektic védelmi miniszter. Kelet-Ukrajnában megkezdődött a csapatszétválasztás a Donyec-medencei frontvonalnál lévő, Luhanszk megyei Zolote településnél. Az amerikai katonák végeztek az Iszlám Állam a napokban likvidált vezetőjének egyik lehetséges utódjával is - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Megtörtént az első összecsapás a szíriai kormányerők és a török csapatok között azután, hogy október 9-én Törökország offenzívát indított Északkelet-Szíriában az ott élő kurdok ellen - adta hírül az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja. Határidő előtt befejeződött a kurd alegységek kivonása az északkelet-szíriai biztonsági övezetből - jelentette be Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter Jerevánban. Legalább 18 halottja és 865 sérültje van az iraki kormányellenes megmozdulásoknak - a biztonsági erők éles lőszerrel lőttek a tüntetőkre. A napok óta tartó, az egész országra kiterjedő tüntetések nyomán bejelentette saját és kormánya lemondását Szaad Haríri libanoni miniszterelnök. További kétmillió venezuelai hagyhatja el a súlyos gazdasági és politikai válsággal küzdő hazáját 2020-ban - közölte Eduardo Stein, a Nemzetközi Migrációs Szervezet különmegbízottja. A tengerbe szórták Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam terrorszervezet meggyilkolt vezetőjének hamvait, miután megkapta az iszlám szokásoknak megfelelő végtisztességet - jelentették amerikai tisztségviselők. Az erőszakos tüntetőket okolja a hongkongi kormányzó amiatt, hogy a különleges közigazgatású kínai terület technikai recesszióba süllyedt. Nemkívánatos személynek nyilvánította a bolgár vezetés azt az orosz diplomatát, akivel szemben a bolgár ügyészség vizsgálatot indított kémkedés gyanújával. Holtan találták meg a Mallorcán eltűnt magyar testvérek egyikét - a férfi holttestét a személyleírás és a megtalált hátizsákban lévő iratok alapján azonosították. Rekord hideget, -37,1 Celsius-fokot mértek az Egyesült Államok nyugati részén fekvő Utahban, ahová jelentős sarkvidéki légtömeg tört be Kanada felől. Erős, 6,7-es földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét - hatan meghaltak, több mint háromszázan megsebesültek. Beadták a gyűjtés nyomán beszerzett innovatív génterápiás gyógyszert a ritka genetikai betegségben szenvedő, másfél éves kisfiúnak a budapesti Bethesda Gyermekkórházban - közölte az intézmény. Összeütközött három kamion Gyálnál, az M0-ás autópályán - a balesetben az egyik jármű sofőrje életét vesztette. Hét év börtönbüntetésre ítélte a felesége megölésével és feldarabolásával vádolt darnózseli hentest a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla. Vádat emeltek egy nő ellen, mert egy hódmezővásárhelyi lakóház felső szintjén a nyitott ablaknál magára hagyta kisfiát, aki a magasból az utcára zuhanva életveszélyes sérüléseket szenvedett. A Fővárosi Ítélőtábla elrendelte a perújítást a Fenyő-gyilkosság ügyében - az eljárásban azt vizsgálják, hogy Portik Tamás volt-e a felbujtó. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter budapesti látogatása idején, ma és holnap forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra kell számítani - közölte Terrorelhárítási Központ. Lemondott a Magyar Úszó Szövetségben betöltött elnökségi tagságáról Rákosfalvy Zoltán. Bulgária zártkapus büntetést kapott az Európai Labdarúgó Szövetségtől, miután szurkolói rasszista és antiszemita módon viselkedtek az angolok elleni, október 14-ei Európa-bajnoki selejtezőn.