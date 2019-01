Theresa May tárgyalásokat folytat a B-tervhez

Készül a B-terv a brit kilépésről. Miután a parlament kedden bizalmat szavazott a miniszterelnöknek, Theresa May egyeztetésbe kezdett az alsóházi képviselőkkel a nagy többséggel leszavazott brexit-terv módosításairól. A kormányfőnek január 21-ig kell benyújtania az erről szóló újabb javaslatot. Az európai vezetők közben egy világos terv kidolgozására sürgetik a brit törvényhozókat.

A brit kilépést támogató és ellenző brit emberek keverednek a londoni parlament előtti demonstrációban.

Miután a parlament hétfőn nagy többséggel leszavazta a Theresa May által kialkudott megegyezés-tervezetet, bizonytalanná vált a brexit sorsa. A kormányfő továbbra is kitart amellett, hogy végre kell hajtani, amire az állampolgárok szavaztak. A képviselők megállapodása nélkül azonban ez azt is jelentheti, hogy március 29-én a britek alku nélkül zuhanhatnak ki az Európai Unióból. A miniszterelnök ennek elkerülése érdekében egyeztetésekbe kezdett a törvényhozókkal az alku módosításáról.

Az ellenzéki vezető, Jeremy Corbin leszögezte, akkor hajlandó tárgyalni a tervezet módosításáról, ha a kormányfő biztosítékot ad arra, hogy nem lesz megállapodás nélküli kilépés. Ehhez elsősorban arra van szükség, hogy a jelenleg folyamatban lévő 50. cikkely által szabott határidőt módosítsák, időt adva az egyezmény újraszabására.

A Munkáspárt vezetője kijelentette, amennyiben May nem veszi figyelembe a képviselők javaslatait, szükség van egy második népszavazásra az ügyben.

„A múlt éjjeli ajánlat, hogy a kormányfő majd egyeztet a pártvezetőkkel úgy néz ki csak színjáték volt, nem pedig egy komoly kísérlet arra, hogy végre az új valóságról tárgyaljunk. Nem sokkal azután mondta ezt, hogy a kormány megerősítette, nem veti el a megegyezés nélküli kilépés lehetőségét. Szóval elismétlem: bármilyen brexit-egyeztetés első lépése csakis az lehet, hogy ezt a katasztrofális forgatókönyvet kizárjuk” – mondta Jeremy Corbyn.

Több európai vezető is arra buzdítja a briteket, hogy álljanak elő egy konkrét tervvel, hiszen a tagállamok csak így tudnának beleegyezni a határidő meghosszabbításába.

A német külügyminiszter, Heiko Maas megerősítette, a következő hetekben mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a brit kilépés kizárólag egy megállapodás mentén történjen.

„A britek kérése nélkül nem fogjuk meghosszabbítani a kilépésre rendelkezésre álló időt. És a brit parlament többsége nélkül nem lesz második referendum. Ez a valóság. Ezért nagyon határozottan azt üzenem Londonnak: a játszmák ideje lejárt! A labda nálatok van. És a londoni felelős politikusok kötelessége, hogy elmondják, melyik irányba húz a többség” – nyilatkozta a külügyminiszter.

Maas hozzátette, arról sem szabad megfeledkezni, hogy májusban sor kerül majd az Európai Parlamenti választásokra is – utalva ezzel arra, hogy a határidőt nem lehet a végletekig kitolni.

A franciák közben már arra is próbálnak felkészülni, ha a britek megállapodás nélkül zuhannak ki az Unióból.

„E feltételek mellett a mi felelősségünk, a kormány felelőssége az, hogy biztosítsuk, az országunk készen áll a polgáraink érdekeinek védelmére – mondta Eduard Philippe francia külügyminiszter. – Ez az oka annak, hogy ma az érintett minisztereket összehívtam, és azt a döntést hoztuk, hogy kidolgozunk egy tervet a megállapodás nélküli brexit, vagy ahogy emlegetjük, a kemény brexit esetére.”

A brit képviselőház vezetője, Andrea Leadsom megerősítette, a kilépés B-tervének megvitatására január 29-én kerül sor. Theresa Maynek ehhez jövő hét hétfőre kell benyújtania az egyezmény módosításáról szóló tervét. Amennyiben azt a képviselők elfogadják, Brüsszelen a sor, hogy elfogadják az új javaslatokat.