Deutsch Tamás: A dollárbaloldal már megint támadást indított Magyarország ellen az Európai Parlamentben + videó

Deutsch Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy a dollárbaloldal már megint támadást indított Magyarország ellen az Európai Parlamentben.

Az uniós parlament strasbourgi épületében rögzített videoüzenetben a fideszes politikus hangsúlyozta: a dollárbaloldal el akarja venni a magyarok pénzét. Azt akarják, hogy a magyarok ne kapják meg a jog szerint Magyarországnak járó uniós forrásokat. Azt akarják, hogy a tanárok veszítsék el a béremelésüket. Azt akarják, hogy Brüsszel újabb és újabb politikai zsaroló eljárásokat indítson a magyarok ellen, és újabb szankciókat követelnek Magyarországgal szemben - mondta.

"Teljesen világos, hogy azért támadja a dollárbaloldal európai elvtársaival közösen Magyarországot, mert mi magyarok a béke pártján állunk, mert meg akarjuk védeni a szabadságunkat, a nemzeti szuverenitásunkat. Mert a magyarok elutasítják az illegális migrációt és nem engedjük be a genderaktivistákat az iskoláinkba. De akármekkora nyomást is helyeznek ránk, Magyarország békéjét és biztonságát továbbra is meg fogjuk védeni"