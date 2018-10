Magukra találtak a pénzpiacok: emelkedéssel indít a tőzsde

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok pénteken az előző két napi lejtmenet után. Emelkedést vár a Budapesti Értéktőzsdén is (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője. Erősödött a forint is a főbb devizákhoz képest a nemzetközi bankközi piacon péntek reggel.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 7 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 60 ponttal, a párizsi CAC-40 index 31 ponttal, a milánói FTSE MIB index pedig 130 ponttal emelkedhet a nyitásban.

A globális piacokon erős eladási hullám söpört át szerdán és csütörtökön. A kockázatvállalási hajlandóságot rendkívül visszavetette az amerikai monetáris politika szigorításának és a kamatok emelkedésének kilátásai, azzal súlyosbítva, hogy a Nemzetközi Valutaalap kedden közzétett világgazdasági prognózisában két év óta először rontotta idei és jövő évi növekedési előrejelzését a tavasz óta erőteljesebben jelentkező kockázatok miatt.

Európában továbbra is a Nagy-Britannia európai uniós tagságának megszűnésével (Brexit) és az Olaszországgal kapcsolatos hírek állnak a figyelem központjában. Míg az olasz kormányra továbbra is a költségvetési célszámok, főleg a kiadások és a hiány túl nagy mértéke miatt nehezedik nyomás, Nagy-Britannia számára erős kihívást jelent az unióval való megállapodás tető alá hozása.

Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin már emelkedtek az indexek pénteken. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 1,91 százalékkal 482,79 pontra nőtt.

A záráshoz közeledve Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,31 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 0,20 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 1,54 százalékos pluszban állt. Sanghajban 0,32 százalékos, Hongkongban 1,46 százalékos, Szingapúrban 0,93 százalékos, Mumbaiban pedig 2,04 százalékos nyereséget mutatott az irányadó tőzsdeindex.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára az előző két napon elszenvedett jelentős csökkenés után pénteken emelkedett az ázsiai kereskedésben. A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,20 százalékos pluszban, 81,22 dolláron, a novemberi szállítású WTI pedig 1,07 százalékos pluszban, 71,73 dolláron forgott.

Csütörtökön jelentősen csökkentek a főbb európai tőzsdeindexek. A londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 1,94 százalékkal, 7006,93 pontra, a frankfurti DAX-index 1,48 százalékkal, 11 539,35 pontra, a párizsi CAC-40 index pedig 1,92 százalékkal, 5106,37 pontra esett. A páneurópai mutatók közül a Stoxx Europe 600 1,98 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 2,04 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 mutató 1,74 százalékkal csökkent.

Varga Zoltán kommentárjában kifejtette: rég nem látott eséssel fejezte be a csütörtöki kereskedést a BUX, pénteken azonban pozitív korrekció indulhat a nemzetközi hangulat javulásával párhuzamosan.

A vezető részvények közül az OTP megközelítette a 9800 forintos támaszt, innen rugaszkodhat el az árfolyam, de a volatilitás továbbra is rendkívül magas maradhat. A Mol 2900 forint közelébe esett, itt is felpattanást valószínűsít a szakértő. A Richter már megkezdte a pozitív korrekciót csütörtökön, ez folytatódhat az 5300-5400 forintos tartomány felé. A Magyar Telekom továbbra is a 395-400 forintos szűk sávba van beszorulva, egyelőre nem látszik határozott irány a papír mozgásában - jelezte Varga Zoltán.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 916,58 pontos, 2,49 százalékos csökkenéssel, 35 904,54 ponton zárt csütörtökön, a részvénypiac forgalma 14,7 milliárd forint volt. A Mol 118 forinttal, 3,91 százalékkal 2902 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 315 forinttal, 3,10 százalékkal 9835 forintra esett, forgalmuk 7,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2,50 forinttal, 0,63 százalékkal 396,50 forintra gyengült, forgalma 177,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,39 százalékkal 5120 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

Erősödött a forint is a főbb devizákhoz képest a nemzetközi bankközi piacon péntek reggel.

Az euró 325,00 forinton forgott reggel hét órakor, 5 fillérrel gyengült a csütörtök esti 325,05 forinthoz képest.

A dollár árfolyama 280,70 forintról 280,04 forintra, a svájci franké pedig 283,32 forintról 282,88 forintra gyengült.

A jent 2,4928 forinton jegyezték, szemben a csütörtök esti 2,5008 forinttal.

Az euró 1,1605 dolláron forgott, napi szinten 0,10 százalékkal erősödött.

A svájci frankhoz képest 0,15 százalékkal drágult az euró, 1,1488 frankot ért.

Egy dollárért 0,9899 frankot kértek, 0,06 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,15 százalékkal erősödött a dollár, péntek reggel 112,34 jent ért.