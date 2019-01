Szijjártó Péter: Erős Európát erős nemzetek alkothatnak

"A májusi EU-parlamenti választás tétje olyan nagy, mint még soha a történelemben" - mondta Szijjártó Péter a Magyarország élőben másorában. "Itt az egyenes, világos megfogalmazásoknak kell teret nyerni, hisz a bevándorlás az elsődleges kérdés, annak ellenére, hogy a bevándorláspárti bürokraták mindent megtesznek arra, hogy erről a kérdésről a figyelmet eltereljék"- tette hozzá. A miniszter szerint itthon is látjhatjuk, ahogy ez hazánkban is lecsapódik és ez alapján alakul át a magyar politikai erők térképe is.