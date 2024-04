Magyarék adatvédelmi tájékoztatóját egy a Bajnai Gordon-féle cégekhez köthető személy írta

Megosztás itt:

Deák Dániel politológus hívta fel rá a figyelmet egy keddi Facebook-bejegyzésében, hogy a Talpramagyarok.hu adatkezelési tájékoztatójának pdf-változatában Bárdos Barnabás neve szerepel a szerző rubrikában. Bárdos korábban a baloldali tüntetéseken rendszeresen feltűnő színész-aktivista által alapított mozgalomnak, a noÁrnak a pénzügyekért felelős menedzsere volt – írja a Magyar Nemzet.

A noÁr embere is képbe került

A tevékenységét a minap beszüntető noÁr-ról ismert: azokkal az amerikai cégekkel dolgoztak együtt, amelyek érintettek voltak a dollárbaloldal-botrányban, vagyis a külföldről finanszírozott kampány-fiaskóban.

A mozgalom adatkezelését részben a Datadat végezte, így például a Bajnai Gordon érdekeltségébe tartozó céghálóhoz kerültek azoknak a személyes adatai, akik ezeket megadták a noÁr webshopjában, akik előfizettek vagy feliratkoztak a mozgalom hírlevelére, vagy az ő felületükön regisztráltak valamely tüntetésre.

Magyarék múlt héten kipattant adatkezelési botránya néhány nap leforgása alatt terebélyesedett egy szétágazó, jogszerűségi aggályokat is felvonultató üggyé. A dominó első kockája akkor dőlt el, amikor a Magyar Nemzet múlt csütörtökön megírta, hogy a datadatos csapat állhat a Talpramagyarok.hu hátterében. Ugyanis a mozgalom weboldalának adatkezelési tájékoztatójában a cégcsoporthoz két entitás is szerepelt.

Lunda és az Estratos

Ezek egyike az Estratos Digital GmbH, egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség volt, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. Ügyvezetője a Bajnai Gordon kormányának volt titokminisztere, a Datadat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám.

A cégadatokból kiderül, hogy a vállalat gyakorlatilag azonos a Datadat-cégcsoport korábbi osztrák leányvállalatával, a Datadat GmbH-val, amelyet nemes egyszerűséggel átneveztek Ficsorék.

A cég tulajdonosi köre nem változott, az ügyvezető továbbra is az egykori baloldali titkosszolgálati miniszter, s az Estratos Digital székhelye is megegyezik a jogelőd Datadat GmbH címével. Emlékezetes, ehhez az Ausztriában bejegyzett céghez érkezett az Amerikából küldött guruló dollárok jelentős része. A Datadat GmbH-t bízta ugyanis meg Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma a baloldal kultúraváltónak titulált kampánya lebonyolításával. A bécsi székhelyű cég nem kevesebb, mint 1,4 milliárd forintot zsebelt be az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének mozgalmától.

Kihúzták a tájékoztatóból a datadatos cégeket

Magyarék mozgalmának adatvédelmi tájékoztatójában feltűnő másik entitás a Lundadonate.org, vagy röviden Lunda volt, amely a Datadat által fejlesztett adománygyűjtő platform. A Lunda angol nyelvű oldalán, a Rólunk menüpontban korábban még anyacégként a Datadat szerepelt, mára viszont az Estratos.

Miután ezt a Magyar Nemzet megírta, felgyorsultak az események. Ugyanazon a napon – vagyis múlt csütörtökön – Szigetvári Viktor,

a Datadat ügyvezetője először közleményben tagadta, hogy a cégháló bármilyen üzleti kapcsolatban állna Magyarral, vagy a mozgalmával, ám néhány órával később furcsa, önleleplezésnek is értelmezhető változás történt a Taplramagyarok.hu honlapján.

A mozgalom adatkezelési tájékoztatójából ugyanis hirtelen eltűnt az Estratos és a Lunda, miközben a változás tényét semmilyen módon nem jelezték a weboldalon.

A teljes cikket a Magyar Nemzet Online-on olvashatják.