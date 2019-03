Harald Vilimsky: Orbán Viktor Európa hőse

Az a legfontosabb, hogy megvédjük a saját társadalmunkat és ez egyben a mi politikai feladatunk is – mondta Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt tagja, európai parlamenti képviselő szombaton Bécsben a közszolgálati médiának.

A politikus elmondta, 2015-ben egymillióan keltek át Ausztrián, a legtöbben Németországba vagy Svédországba szerettek volna eljutni. Közülük százezren vannak, akik akkor itt maradtak Ausztriában, és menedékkérelmet adtak be. A migránsok és menedékkérők áradata azonban azóta sem szűnt meg.

„Szeretnénk védelmet és segítséget nyújtani azoknak, akiknek szükségük van rá. Ott helyben szeretnénk segíteni, az Arab-félszigeten vagy Észak-Afrikában, de nem szeretnénk megengedni, hogy mindenki Európába jöjjön. Nagy öröm, hogy Ausztria lakosságának nagy része támogatja ezt az elképzelést, és rendíthetetlenül haladunk tovább ezen az úton” – fűzte hozzá az M1 aktuális csatornán sugárzott interjúban.

A migráció veszélyeiről azt közölte, egyrészt veszélyt jelenthet a terrorizálódás, hiszen éveken át azt sem lehetett tudni, ki lépi át az ország határát. Emlékeztetett, hogy a párizsi merényletek, a Bataclan Színház elleni támadás elkövetői is Ausztrián keresztül jutottak el a francia fővárosba, így az elsődleges veszély, hogy terroristákat és bűnözőket is beengednek.

Ugyanakkor létezik egy kulturális téren jelentkező fenyegetettség is; Európában a nyugati keresztény kultúra a meghatározó, és ha iszlám országokból, Észak-Afrikából, arab országokból tíz- és százezrek érkeznek ide, az hatással lesz erre a kultúrára is.

„És mi azt mondjuk, hogy meg kell őrizni a saját kultúránkat, és nem szabad feláldozni más, idegen kultúráért, ami betolakszik ide. Elutasítjuk az iszlám kultúrát, ahol a nőkről alkotott kép nem egyezik a miénkkel. Az a legfontosabb, hogy megvédjük a saját társadalmunkat, és ez egyben a mi politikai feladatunk is” – fogalmazott Harald Vilimsky.

Kitért arra is, egyetért Orbán Viktor miniszterelnök migrációs politikájával, s nem érti miért lép fel ellene olyan erőteljesen az Európai Unió. „Ő volt az ugyanis, aki 2015-ben megvédte a határokat, és küzd az ellen, hogy Európa multikulturális legyen. Igaza van abban, hogy az Európa felé tartó migránsáradat nem fog megszűnni. Nagyon örülnék, ha közelebbről és jobban együttműködhetnénk annak érdekében, hogy ezt a veszélyt elhárítsuk” – fűzte hozzá.

A politikus Orbán Viktort az Európai Parlamentben hősnek nevezte, s azért állt ki mellette, mert az Európai Néppárt tagjai, de a szocialisták, a liberálisok és a zöldek is nagyon kritikusan viszonyultak hozzá, kis híján úgy beszéltek róla, mintha közellenség lenne, aki megsérti az európai jogokat és szabályokat.

„Én akkor azt mondtam, ez nem így van. Orbán Viktor Európa hőse, mert ő volt az, aki 2015-ben, amikor minden lehetséges szabályt megszegtek, főként Schengent, a határainkat nem védték meg, ő mindezt megtette, megvédte a határokat, és azóta is folyamatosan felhívja a figyelmet a szabályozatlan bevándorlás veszélyeire” – emelte ki, azzal együtt, hogy támogatja azt is, a magyaroknak joguk legyen eldönteni, hogy Magyarországon a politikai döntéshozók határozzák meg, ki léphet be az országba, és ki nem.

A Magyarországon folyó plakátkampány kapcsán úgy fogalmazott, Soros György üzletembernek más a kapcsolata a magyarokkal, mint az osztrákokkal, de Harald Vilimsky úgy látja, Soros migrációt támogató szervezeteket finanszíroz Európában, éppen ezért lehetséges kell legyen, hogy bírálják őt, és annak is lehetségesnek kell lennie, hogy Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét kritizálják.

A Fidesz néppártból való kizárásának felvetését úgy értékelte, a magyar kormánypárt és annak vezetője nem illenek az Európai Néppártba, amelyben olyan emberek ülnek, mint Jean-Claude Juncker és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) lista- és frakcióvezetője, pontosan azok, akik meg akarják szüntetni a jelenlegi Európát, akik felelősek a tömeges migrációért.

„Azt hiszem, hogy egy olyan párt, mint a Fidesz vagy maga Orbán Viktor sokkal jobban illene közénk, osztrákok közé, az olaszokhoz vagy a lengyelekhez, mint az Európai Néppártba. De ez egy olyan döntés, amit a magyaroknak, a Fidesznek vagy Orbán Viktornak magának kell eldöntenie. Én csak azt tudom mondani, hogy örülnék, ha a jövőben mi alkotnánk egy szövetséget, ugyanakkor elfogadom az ő döntését” – mondta.

Az európai parlamenti választások kapcsán Harald Vilimsky azt közölte, úgy hiszi, most valóban változás következhet be; az Európai Parlamentben a csoportok átalakulnak, a szociáldemokraták egész Európában nagy veszteséget fognak elszenvedni, az Európai Néppárt is meggyengül, míg az a csoport, amelyhez ő is tartozik, megerősödik. Befolyásuk lesz arra, ki legyen az Európai Bizottság elnöke, és nem szeretnék, ha megint olyan ember lenne, mint Juncker, vagy akit ő választ utódjának.

Arra is ügyelni kell, hogy Brüsszel szerepe a jövőben csökkenjen, a mostanihoz képest – zárta szavait a politikus.