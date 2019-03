A biztonságot is szolgálja az új kerékpárút

Bólyt már eddig is három irányból lehetett kerékpárúton megközelíteni, ezek hossza 30 kilométer. Ehhez csatlakozott most egy 1,2 kilométeres szakasz, mely az ipari parkkal köti össze a várost.

„Nagyon örülünk, hogy bővült a kerékpárút, csak jó lenne, ha nagyobb kilométer hosszban lenne, mondjuk Mohács és Bóly között, vagy Bóly és Mohács között, mivel akkor a bólyiak biztonságosabban tudnak kerékpározni. Elvileg nem is sok hiányzik hozzá, mert Szajkig megvan és akkor Szajk és Lánycsók között kellene” – mondta Györgyné Nagy Marcella.

A város ipari parkjában csaknem 30 vállalkozás működik. Az új úttal a munkába járás ezután biztonságosabb lesz.

„Ez egy nagyon forgalmas útvonal, hisz a Bóly Zrt.-nek több telephelye van erre. Óriási a forgalom és ennek ellenére az ipari parkban nem volt kivezető gyalogút, kerékpárút. Hála istennek ez most megoldódott” – mondta Hárs József, a település polgármestere.

A projekt részeként kerékpárokat is beszerzett az önkormányzat, amelyeket a dolgozók ingyen használhatnak. Az óvodások és iskolások pedig a közlekedési szabályok betartását tanulhatják velük.

„Örömmel használok minden kerékpárutat itt a térségemben. Gyakran közlekedek részben autóval, utána félreteszem az autót és a kistelepülések között már kerékpárral. Bólyon csodálatos fejlesztések történnek. Ezt is egy ilyennek gondolom. Ebben a négyezer fős kisvárosban ezer ember dolgozik már, közúton és most már kerékpáron is tökéletesen megközelíthető” – mondta Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője.

Az út építését az Unió 96 millió forinttal támogatta. A beruházás 5 hónap alatt készült el.