Élő húsvéti nyúl ajándékba? + videó

Nagy Ingrid, sajtóreferens, Budakeszi Vadaspark: "Mivel ők prédaállatok, ami azt jelenti, hogy nagyon sok állat vadászik rájuk, tehát a ragadozók a természetben, és ez mindmáig benne van az ő kis ösztönükben is. Ezért a környezetváltozás, az ide-oda hordozás, a teljesen új légkör nagyon meg tudja őket viselni, és mire éppen megszoknák az új környezetüket, addigra a család meg szeretne már válni tőlük, mert azért egy nagy felelősséget mégsem akarnak maguknak, ami akár 10 évet is jelenthet, hiszen ezek a kis nyuszik akár 10 évet is, sőt még tovább is tudnak élni, és ez hatalmas felelősség. nagyon sokszor ezek a nyuszik el is pusztulhatnak a stressz hatására, úgyhogy ezt semmiképpen nem ajánlom."

Ha mégis úgy dönt a család, hogy vállalják a felelősséget és megtartják a nyuszit, akkor alaposan utána kell nézni, hogyan kell gondozni a kis állatot. Sokan úgy gondolják, hogy a nyúl tartása egyszerű: elég egy ketrec, ivóvíz és sárgarépa... De ez egyáltalán nincs így.

Nagy Ingrid kiemelte: "Pont, hogy répát nem nagyon szabad nekik adni. Csemegének lehet, egy kis jutalomfalatnak adni, de hát mi sem chipsen és csokin élünk. Ők a természetben füvet esznek, és ezt kell nekik biztosítani fogságban is. Artúr is leginkább szénát kap enni, az mindig van előtte, emellett jó minőségű nyúltáp, amivel még extra vitaminokat, ásványi anyagokat tudnak bevinni a szervezetükbe."

A nyulaknak biztosítani kell a mozgási lehetőséget is, és ha nem is úgy, mint Artúrt, de naponta sétáltatni kell.