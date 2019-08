Szajlai Csaba: Gazdasági növekedésben elsők vagyunk, ráadásul a költségvetésünk többletes

A magyar gazdaság az év második felében is jól fog teljesíteni – mondta a pénzügyminiszter miután kiderült, hogy a magyar GDP 5,1 százalékkal nőtt az idei második negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. Varga Mihály úgy vélte, a várakozásokat is felülmúló adat nagyban köszönhető annak, hogy a kormány tudatos gazdaság védelmi intézkedéseket hozott az elmúlt években. A kormányzati intézkedések közé sorolta a miniszter a hatéves bérmegállapodást, a lakhatási támogatásokat, és az állami beruházásokat.

– kezdte felvezetőjét Velkovics Vilmos műsorvezető.

A Figyelő főszerkesztő-helyettese erre úgy reagált:

„Kontinentális elsők vagyunk. Ez tény. Mi vagyunk a lista csúcsán most. Ez mindenkit meglepett. A szakértők – ugye – lassulással kalkuláltak, tekintettel arra, hogy az első negyedév 5,3 százalékos növekedése is nagyon magas. Tehát a bázishoz képest is nagyjából tudtuk tartani a szintünket. Ha lehet úgy fogalmazni: szinte nyoma sincs a lassulásnak”