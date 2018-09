Állati jó családi nap, másodszor

Van kisállat simogató, solymászkodni is lehet, de kutyákat is örökbe fogadhatnak a családok. A gyermekeknek játszóházzal és ingyenes pónilovaglással is kedveskedtek.

„Különböző állatokat lehet örökbe fogadni, különböző állatbemutatók lesznek, kutyabemutató, ha jól tudom solymászbemutató is lesz. illetve, ha körülnézünk, akkor látjuk, hogy gyermekjátszóház van mindenfelé itt a téren, illetve pónilovaglás, én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok embert vonz” – mondta Németh Angéla polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester az esemény kapcsán.