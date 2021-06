Három napon át tart Pécsett a XVIII. Országos Sporttudományi Kongresszus

Bár vannak csekély különbségek a koronavírus elleni oltóanyagok között, minden vakcina biztonságos, ezért a kormány arra kér mindenkit, regisztráljon, és oltassa be magát - mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: miután a magyar lakosság 54 százalékát sikerült beoltani, az ország a társadalmi immunitás közelében van. A magyar védettségi igazolvány alkalmas lesz az európai uniós zöld kártya vagy vakcinaútlevél kiváltására, és Magyarország emellett már 12 országgal kötött kölcsönös utazási megállapodást - mondta Gulyás Gergely. 315 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 302 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 18 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 792-re emelkedett. Már 5 millió 227 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 732 ezren a második dózist is megkapták. A budapestiek 58 százaléka már regisztrált az oltásra - mondta az oltási munkacsoport vezetője Magyarország élőben című műsorunkban. György István közölte: az oltások üteme lassul, ezért arra biztat mindenkit, hogy aki még nem tette, az kérje az életet mentő vakcinát. Nem jogszabályellenes a védettségi igazolás bemutatását kérni - mondta Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. Trükkök százaival sem sikerült bizonyítania a baloldali városvezetésnek azt, hogy a kormány ellehetetleníti az önkormányzatokat mondta híradónknak az újpesti önkormányzat fideszes képviselője. Ozsváth Kálmán közölte: a Fideszt bíráló plakátkampány ellenére a kerületben az önkormányzati gazdasági társaságok legnagyobb része nyereségesen működött. Az egyik budapesti EB-meccsen akart robbantani és a Balatonnál a tömegbe hajtani, a kedden a TEK által elfogott 21 éves, magát iszlamistának valló férfi. Hetek óta tartó felderítés eredménye, hogy elfogták a terrortámadásra készülő magyar férfit - mondta Gulyás Gergely. A miniszter hangsúlyozta, terveiről nem csak beszélt a dzsihadistákhoz köthető fórumokon, hanem előkészületeket is tett. Magyarország a radikális iszlamisták szemében kiemelt célpont - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő Magyarország élőben extra című műsorunkban. A kereszténység mindig is tudatában volt a Szentírás hagyományai alapján, hogy a nemzeti lét és az egyházakhoz való tartozás nemhogy nem szemben áll egymással, hanem egymásra irányul, egymást erősíti - mondta Semjén Zsolt az állami kitüntetések átadásán. Petőfi Sándor manapság ugyanolyan értékes, mint amilyen a saját korában volt, és példakép lehet az ifjúságnak - hangsúlyozta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a 2022-2023-as Petőfi-emlékév kapcsán. Kinevezte Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagyot a Magyar Honvédség parancsnokává Áder János köztársasági elnök. Tizenhét milliárd forintot biztosít a kormány Békéscsaba komplex energetikai programjára, amely a Modern városok program része. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,47 százalékos emelkedéssel, 47 422,77 ponton zárt, ismét történelmi csúcsot döntött. A gazdaság újraindítását követően Magyarország visszatér a hiány- és adósságcsökkentő pályára, amely az elmúlt 10 évet is jellemezte - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. ITM: 3 milliárd forinttal támogatja a kormány a júniusban induló Nyári diákmunka programot, amely munkatapasztalathoz és jövedelemhez juttatja a nappali képzésben tanuló 16-25 éveseket. A kormány 141 millió forinttal segíti 67 állatvédő civil szervezet munkáját - mondta Nagy István agrárminiszter az Állatvédelmi aktualitások 2021 című konferencián. Elutasította Magyarország keresetét a Sargentini-jelentés ügyében az Európai Unió Bírósága. „Elfogadhatatlan és megdöbbentő az Európai Bíróság ítélete” - fogalmazott az igazságügyi miniszter Facebook-oldalán. Varga Judit hangsúlyozta: a dokumentumról szóló szavazás nemcsak az uniós szerződésekkel, de az Európai Parlament eljárási szabályzatával is ellentétes volt. A magyar kormány készen áll a párbeszédre a jogállamiság témájában. Rendkívül dinamikusan fejlődnek a magyar-török kapcsolatok, és remélhetőleg további felívelés következik – közölte törökországi látogatását követően Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Tárgyalások kezdődtek a stratégiai együttműködésről a magyar nemzeti oltóanyagközpont és az orosz vakcinagyártásért felelős Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap között - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szentpéterváron. A világon 171,5 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A tagországok lakosságának 50 százaléka nem elégedett a koronavírus-járvány okozta válság enyhítésére tett európai uniós intézkedésekkel - derült ki az Eurobarométer felméréséből. Ismét lehet esküvőket, lakodalmakat és más ünnepségeket szervezni Észak-Macedóniában, ám az ölelkezés, a kézfogás és a puszilkodás tilos ezeken az eseményeken, amelyeken egyébként legfeljebb százan vehetnek részt - közölte a szkopjei sajtó. Ukrajnában egy nap alatt kevesebb mint 2600 új beteggel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, a járvány terjedése továbbra is stagnálást mutat. A korosztályok szerinti koronavírus elleni oltást szabad regisztrációval váltották fel az olasz egészségügyi hatóságok, de a tartományok továbbra is eltérő oltási ütemezést követnek. Franciaországban június 15-től a 12 és 18 év közöttiek is beoltathatják magukat a koronavírus ellen - jelentette be Emmanuel Macron államfő. Nagy-Britannia felnőtt lakosságának több mint a háromnegyede már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát - közölte a brit egészségügyi minisztérium. Svédország balközép kormánya több vonatkozásban is kudarcot vallott a koronavírus-járvány kezelésében - hangsúlyozta állásfoglalásában a svéd parlament alkotmányügyi bizottsága. A dán parlament törvényt fogadott el arról, hogy az országba érkező menedékkérőket külföldre, akár Európán kívüli országokba telepítsék át. Az Európai Bizottságnak alapvető aggályai vannak az elfogadott dán törvényjavaslattal, amely lehetővé teszi a menedékkérők áttelepítését Európán kívüli országokba - jelentette ki Adalbert Jahnz, az Európai Bizottság szóvivője. Bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Andrej Babis miniszterelnök vezette koalíciós kormány ellen a cseh jobboldali ellenzék a képviselőházban. Tizennyolc tálib szélsőséges fegyveres meghalt, köztük az osztag parancsnoka, amikor a kormányerők harci gépei csapást mértek állásaikra az észak-afganisztáni Dzsauzdzsán tartomány Akcsa körzetében. A két évvel ezelőtti Hableány-katasztrófa áldozatairól emlékezett meg a Budapesti Rendőr főkapitányság a Margit híd pesti hídfőjénél, a tragédia helyszínén. Nem rabolták ki, hanem ő maga lopta el a rábízott mintegy 15 millió forintot az egyik pénzszállító cég alkalmazottja május végén Nyíregyházán - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség. Vádat emelt a Főváros Főügyészség egy férfi ellen, aki hamis aláírásokkal érte el jelöltségét a 2018-as országgyűlési választáson - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. A magyar női röplabda-válogatott 3:0-ra legyőzte a fehérorosz csapatot az Európa-liga arany divíziójának ötödik fordulójában. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő: FTC-Telekom Waterpolo - CN Marseille (francia) 14:6 Bronzérmet szerzett a Csonka Zsófia, Major Veronika, Sike Renáta összeállítású csapat sportpisztolyban az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon. A MOL-Pick Szeged házigazdaként 31:28-ra legyőzte a Telekom Veszprém csapatát a férfi kézilabda NB I döntőjének első mérkőzésén. Újabb 300 millió forintra pályázhatnak a kis és közepes sportegyesületek a HISZEK Benned! sportprogram második alprogramjának legújabb, hatodik ütemében - jelentette be Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Folynak a tárgyalások a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny jövő évi magyarországi Nagy Rajtjáról, amelyet a kormány is támogat - jelentette be Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.