Szerbia és Koszovó megállapodásra jutott a két éve tartó rendszámtáblavitában

Az uniós közvetítéssel, szerda késő este született egyezség szerint Szerbia felhagy azzal, hogy koszovói települések nevével ellátott rendszámokat állítson ki, Koszovó pedig eláll a koszovói szerbek rendszámtáblacseréjére vonatkozó intézkedésektől, illetve a pénzbüntetések kirovásától. A szerb fél azt is vállalta, hogy nem állít ki új rendszámtáblákat, ám a megállapodás értelmében joga van a régiek megújítására. A rendszámtáblacsere mintegy tízezer koszovói szerbet érintene. A megállapodás hírét Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője jelentette be a Twitteren. Az RTS-en megszólaló szerbiai szakértők elmondták, a koszovói fél szerda este voltaképpen azt a megállapodási javaslatot fogadta el, amelyet az uniós főképviselő hétfőn is felvetett, amikor Aleksandar Vucic szerb elnökkel és Albin Kurti koszovói miniszterelnökkel találkozott.

Hétfőn azonban a koszovói fél minden megoldási javaslatot elutasított. Albin Kurti hétfőn bejelentette, 48 órával elhalasztja a 150 eurós (több mint 60 ezer forint) pénzbüntetések kirovását, és folytatja a brüsszeli tárgyalásokat. A rendszámtáblavitára a Koszovó északi részén élő szerb kisebbség képviselői november első hetében reagáltak. Úgy döntöttek, kivonulnak a koszovói állam intézményeiből, és mindaddig nem térnek vissza, amíg Koszovó nem teljesíti a 2013-ban brüsszeli közvetítéssel aláírt megállapodásban foglaltakat, illetve nem alakítja meg a koszovói szerb önkormányzatok közösségét. Rendőrök, bírók, ügyészek, közhivatalnokok szüntették be a munkát.

Petar Petkovic, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodájának a vezetője most közölte, a szerda este elfogadott megállapodással voltaképpen megvalósult az első azon két feltétel közül, amelyek teljesítését követően a koszovói szerbek újra felvennék a munkát. Közben viszont nem biztos, hogy még megvannak az elhagyott munkahelyek, a pristinai vezetés ugyanis úgy döntött, nem vár arra, hogy visszatérjenek hivatalukba a kisebbségi szerbek, ezért előrehozott polgármesterválasztást írtak ki az érintett önkormányzatokban, az üresen maradt tisztségeket pedig albánokkal töltik fel. Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem ismer el, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet.

