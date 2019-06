Svéd köztévé: a marokkói „menekültek” 90 százaléka hazudik az életkoráról

A kormány elkötelezett a foglalkoztatás terheinek csökkentése mellett, ezért számos intézkedést tesz, amelyek közül az egyik legfontosabb a szociális hozzájárulási adó csökkentése - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormánynak nem fontosak a szociális szektorban dolgozók, a bérük rendezésére ugyanis nincs fedezet a jövő évi költségvetésben - mondta Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. Megkötötték a szerződést a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszára. Novák Katalin: jövőre 52 milliárd forintot fordít a kormány a három év alatti gyerekek napközbeni felügyeletére. A Párbeszéd parlamenti frakciója az Alkotmánybírósághoz fordul az MTA-t érintő törvénymódosítás miatt és arra kéri a többi ellenzéki pártot, hogy támogassa ezt a törekvést. Polgári Budapest néven mutatta be programját a Magyar Liberális Párt főpolgármester-jelöljte, Sermer Ádám. A kormány mindent megtesz az EU migrációs politikájának megváltoztatásáért - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Közép-európai együttműködést sürget az onkológia területén az emberi erőforrások minisztere. Pénzügyi támogatást nyújt a kormány az üldözött nigériai keresztényeknek - közölte a Miniszterelnökség. A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását, amelynek egyik célja az iskolaigazgatók nagyobb anyagi megbecsülése - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A rákos megbetegedések visszaszorítására közép-európai együttműködést sürget az onkológia területén Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Mi Hazánk Mozgalom szerint szükségessé vált a magyar-román alapszerződés felülvizsgálata az úzvölgyi katonatemető meggyalázása nyomán. Az úzvölgyi katonai temető ügye is szerepel a román ellenzéki pártok által beterjesztett bizalmatlansági indítványban, amelyről a parlament várhatóan jövő hét kedden fog szavazni. Az EU szegényebb és kevésbé versenyképes lenne, ha nem vette volna fel a közép-európai országokat - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Triesztben. Magyarország biztosítson jogorvoslatot a túlzottan elhúzódó polgári és büntetőjogi eljárások által érintettek számára - erre szólította fel a strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot számláló Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a magyar hatóságokat. Támogatásáról biztosította Albánia és Észak-Macedónia európai uniós csatlakozási tárgyalásainak mihamarabbi megkezdését Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Háromszáz csehországi városban tüntettek Andrej Babis lemondását követelve. Őrizetbe vették Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust és több mint 400 társát egy moszkvai tüntetésen, ahol az Ivan Golunov tényfeltáró újságíró hamis vád alapján való meghurcolásában bűnrészes rendőrök felelősségre vonását követelték. Boris Johnson volt brit külügyminiszter közölte, hogy ha miniszterelnökké választják, nem törekedne kifejezetten az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kiléptetésére az Európai Unióból. A stockholmi fellebbviteli bíróság felmentett egy üzbég férfit, akit márciusban az első fokon eljáró Solna kerületi törvényszék terrorizmus vádjával hét év börtönre, illetve a szabadságvesztés letöltését követően kitoloncolásra ítélt. Tizenhét ember ellen emelt vádat államcsínykísérlet miatt a venezuelai ügyészség. Szudánban újra megindítják a tárgyalásokat az ideiglenes kormányzó tanácsról a demokráciapárti tüntetések szervezői és a hadsereg képviselői között - jelentette be az etióp kormány megbízottja, aki közvetítőként érkezett Kartúmba a hét végén. Koszovóban Szabadság Renddel tüntették ki Bill Clinton volt amerikai elnököt a 20 évvel ezelőtti szerb-albán konfliktus lezárásában játszott „kiemelkedő szerepéért”. Ismét utcára vonultak Hongkongban a kiadatási törvény ellen tiltakozók. A Hableány kiemelésekor talált négy holttest közül hármat azonosítottak. Lehetnek még áldozatok a Dunából kiemelt Hableányban, ám ezt a vizsgálatot már nem a Terrorelhárítási Központ, hanem a rendőrség végzi el – közölte Hajdu János, a TEK főigazgatója. Jogerős a döntés, hogy a dunai hajóbaleset meggyanúsított hajóskapitánya 15 millió forint ellenében kiszabadulhat az őrizetből, de Budapestet nem hagyhatja el. A Jobbik parlamenti eseti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a dunai hajóbaleset ügyében -jelentette be Lukács László György, a Jobbik frakcióvezető-helyettese. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés ma 0 órától vasárnap éjfélig lesz érvényben. Ingyen ásványvizet biztosít utasainak a MÁV-Start a hőségriadó végéig. Pénteken véget ér a tanév, kezdődik a vakáció. A tömegközlekedésben érvénybe lép a tanszüneti időszak. Fegyházbüntetésre ítéltek két férfit, aki Nagykapornak mellett, egy hegyi ingatlanon marihuánát állított elő - közölte a Zalaegerszegi Törvényszék. A magyar labdarúgó-válogatott 1:0-ra legyőzte a vendég walesi csapatot az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, így megőrizte első helyét a csoportjában. Hanga Ádám csapata, a Barcelona bejutott a spanyol kosárlabda-bajnokság döntőjébe, ahol majd a címvédő Real Madriddal mérkőzik meg. Az FTC-Rail Cargo Hungaria megpályázta a szabadkártyás indulási lehetőséget a női kézilabda Bajnokok Ligája 2019/20-as szezonjára.