A rémségek otthonának hívják a Pándy-házat: Rágcsálók lepték el az egykori sorozatgyilkos otthonát

Teljesen lepusztult az egykori sorozatgyilkos családirtó, Pándy András háza Dunakeszin. A szomszédok nemes egyszerűséggel a rémségek otthonának hívják az ingatlant, aminek tulajdonosi háttere zavaros. A ház senkinek sem kell.

A közelmúltban már az önkormányzat embereinek kellett ott nagytakarítást végezniük, ugyanis az elburjánzott növényzet kényelmes otthont biztosított a nyesteknek. A kistermetű ragadozók elszaporodtak, és szinte megtizedelték a közelben lakók tyúkjait.

Lányával együtt végezte a vérengzést

Az 1997. október 16-án letartóztatott Pándy Andrást két felesége és négy gyermeke meggyilkolása miatt ítélte a belga bíróság életfogytig tartó szabadságvesztésre. A magyar származású segédlelkész betegesen féltény volt hitveseire, miközben maga sem volt a hűség mintaszobra. Még a mostohalányát is megerőszakolta, Tímea pedig teherbe esett. A gyilkosságokban Pándy egyik leánya, Ágnes is részt vett. Az áldozatokat előbb lelőtték, majd a holttesteket savban oldották fel. Az ügyet világszerte heves médiaérdeklődés övezte. Amikor a lelkész betöltötte a 80. életévét, felmerült, hogy a börtönből egy idősek otthonába szállítják, ám erre nem került sor. Hat évvel később, a rácsok mögött fejezte be életét.

Volt, aki még a házát is eladta, hogy meneküljön

Gizi manapság is rendszeresen elsétál a családirtó egykori otthona előtt.

- Manapság csend és nyugalom honol a kertben, de sosem felejtjük el, mi volt itt az ügy kirobbanásakor. Rendőrök, újságírók és tévéstábok lepték el a környéket. Mindannyian arra voltak kíváncsiak, hogy Pándy vajon Dunakeszin is elásott-e holttesteket, de a kertjéből végül csak állati maradványok kerültek elő. András rémtettei az egyik szomszédot annyira megrázták, hogy azonnal eladta a házát és messzire költözött – mondta Gizi, aki pontosan emlékszik a sorozatgyilkosra.

- Elevenen él bennem Pándy alakja. Nem volt kifejezetten magas, mégis jó kötésű férfi volt. Köszönőviszonyban voltunk. Igazán jól a szemközti szomszédja, Misi bácsi ismerte, de ő néhány évvel ezelőtt meghalt. Rajta kívül csak két hölggyel ápolt Dunakeszin szoros kapcsolatot, rajtuk kívül nem sok embert engedett közel magához – mesélte az idősödő hölgy, aki szerint hosszú évek óta alig teszi be ember a lábát a lelkész házába.

Helybéli: nagyon rosszak ott az energiák

A lakosság nagy része Pándy halála óta kicserélődött, de a házat mindmáig a rémség otthonának tekintik.

- Nagyon rossz az épület kisugárzása, az energiája. Az évek alatt nyilván sokat romlott az állapota is, ezek miatt pedig lehet, hogy a legjobb lenne, hogyha az egészet ledózerolnák – mondta a Borsnak egy középkorú férfi.

Nagy tudású embernek ismerték

Pándy András 1957-ben hagyta el Magyarországot. Akkor emigrált Belgiumba, ám a 70-es években egy rövid időre visszatért szülőhazájába. Azokban az időkben Dunakeszin élt. A József utca környékén ugyan mindenki tudja, hogy pontosan melyik házban lakott a sorozatgyilkos, már kevesen élnek azok közül, akik egykor személyesen is találkoztak vele. Endre nem éppen büszke rá, hogy kapcsolatban állt a gyilkossal, ezért arra kért bennünket, hogy arcát ne mutassuk.

- Egy nyugdíjasklubban ismerkedtem meg vele, igaz, én még akkor nem voltam idős. Sokat beszélgettünk, és egy nagy tudású embert ismertem meg benne. Barátságos volt – mondta a férfi a Borsnak.

- Az egyik rokonunk figyelmébe ajánlottuk a házat, de végül nem sikerült megvennie, mert tisztázatlan az ingatlan tulajdoni viszonya.

Fotó: AFP