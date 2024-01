Városháza-gate, Lánchíd-felújítás, parkolási botrány: Karácsonyék minden korrupciógyanús esete egy helyen

Megosztás itt:

Az elmúlt napokban ismét a Lánchíd botrányos felújítása került a középpontba, miután kiderült, nagy valószínűséggel nem a véletlen műve, hogy a korábbi tenderhez mérten 5 milliárd forinttal nőtt a projekt költsége. Az újabb baloldali botrányban nyakig benne van Vig Mór is, aki annak a Víg Dávidnak a testvére, aki ezer szálon kapcsolódik a magyar baloldalhoz és a Soros-hálózathoz - írja az Origo.

Mint kiderült, két év alatt a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalt a számlagyáras exjogász cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek, majd 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára utaltak.

Ez azonban nem az első megdöbbentő korrupció-gyanús eset a fővárosban, mióta Karácsonyék átvették a Városháza vezetését.

Városháza-gate és parkolási botrány

2022 egyik legnagyobb botránya a 2021 végén kiderült Városháza-eladási ügy volt. Egy Anonymus maszkos alak még 2021 végén juttatott el videókat több szerkesztőségbe, amelyben bejelentette: Karácsony Gergelyék eladnák a budapesti Városházát. Ebben a videóban már hangfelvételeket is megosztott, amelyekben újabb és újabb információk és nevek bukkantak fel, és egy elképesztő ingatlankorrupciós hálózat kezdett körvonalazódni, milliós kenőpénzekkel és milliárdos haszonnal - emlékeztet a korábbi botrányra az Origo.

A Városházát Karácsonyék 40 milliárd forintért akarták dobra verni.

A főpolgármester az információkat kezdetben igyekezett cáfolni, azonban több bizonyító erejű dokumentum szerződés került nyilvánosságra, így Karácsony tiltakozása meglehetősen hiteltelenné vált, főleg miután újabb és újabb videók láttak napvilágot, amelyekben a budapesti Városházán működő jutalékos rendszer részleteire is fény derült.

De szintén 2022-ben látott napvilágot az is, hogy 2016-ig nyúlnak vissza a zuglói parkolási botrány szálai. Már javában Karácsony Gergely vezette a kerületet, amikor öt évvel ezelőtt a XIV. kerület a fizetőparkolás bevezetése mellett döntött. Mindez azért került ismét a közvélemény elé, mert az év elején derült ki, hogy a szocialista politikusokra terhelő vallomást tévő Fuzik Zsolt annak a SiS Parking Kft.-nek az irányítója, amely a C-Ware konzorcium tagja is. Ezek a cégek játszottak központi szerepet a zuglói parkolási botrányban. Fuzik a BKV-val szerződött SYS IT Services Kft. számlagyárának ügyében folytatott nyomozás egyik gyanúsítottja, és aki a Magyar Nemzet birtokába került nyomozati iratok alapján azt állította, hogy 2017 és 2019 között vallomása szerint minimum 250 millió forintot, a profit felét adta át Tóth Csaba szocialista országgyűlési képviselőnek és Horváth Csaba fővárosi MSZP-s politikusnak.

