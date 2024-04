Lánczi Tamás: A Bajnai Gordon-féle datadatos kör is része lehet a júniusi választások befolyásolására formálódó szervezkedésnek

Megosztás itt:

A Bajnai Gordon-féle datadatos kör is része lehet a júniusi választások befolyásolására formálódó szervezkedésnek, s a 2022-es kísérletükhöz hasonlóan ismét külföldi pénzeket próbálhatnak becsatornázni az országba – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke

Mint ismeretes a Magyar Nemzetben április 18-án megjelent cikk alapján indította el a hivatal a vizsgálatot, ugyanis lap arról számolt be, hogy a Magyar Péter-féle Talpra, magyarok! nevű mozgalom mögött is a Bajnai Gordon-féle datadatos csoport áll.

Nem véletlen, hogy Magyar Péter a nyilvánosságra került információkat nem cáfolta. A jelenleg formálódó befolyási kísérletben is van külföldi szál, amiből arra lehet következtetni, hogy ez a kör ugyanúgy külföldi pénzeket próbál majd becsatornázni az országba, ahogyan 2022-ben tették. Vélhetően a pénzbetáplálási oldalon is ugyanazokra a szereplőkre számítanak – fejtette ki Lánczi Tamás.

A hivatal egy közleményt is kiadott az ügyben, amelyben Lánczihoz hasonlóan azt emelték ki: felmerül a gyanúja annak, hogy a 2022-es országgyűlési választások előtt a Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt mozgalmát támogató érdekkör jelenleg ismét a magyar választásokat vette célba. Felidézték: amellett, hogy ez a csoport a magyar törvényeket kijátszva igyekezett befolyásolni a magyar választásokat, több európai uniós kampányban is aktív szerepet vállaltak.

Magyar mozgalma körül is felbukkant a datadatos kör

A Magyar Nemzet csütörtökön közölte, hogy bár csak két hónap telt el Magyar Péter közéletben való felbukkanása óta, ám máris megjelent mögötte a Bajnai Gordon egykori baloldali kormányfő nevével fémjelzett datadatos csapat. Cikkben felidézték, hogy február 29-én regisztrálták a Talpramagyarok.hu oldalt, amely Magyar Péter közösségét és egyesületét hivatott bemutatni.

Dokumentumokat ismertetve beszámoltak róla, hogy a honlap adatkezelési tájékoztatójában megtalálható az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org nevű szervezet. Előbbi egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, ügyvezetője Bajnai kormányának volt titokminisztere, a DatAdat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám.

Játék a szavakkal

A cégadatokból az is kiderült, hogy az Estratos lényegében nem más, mint a DatAdat-cégcsoport korábbi osztrák leányvállalata, a DatAdat GmbH, amelyet nemes egyszerűséggel átneveztek. A cég tulajdonosi köre nem változott, az ügyvezető továbbra is Ficsor, és az Estratos Digital székhelye is megegyezik a jogelőd DatAdat GmbH címével. A Lunda anyacége pedig a már említett Estratos Digital.

A cikk megjelenése után a lap megkérdezte Magyar Pétert, aki bár tagadta, hogy kapcsolatban állna Bajnai Gordonékkal és a datadatos személyi körrel, ám nem tudott magyarázatot adni arra, hogy a mozgalma honlapján miért említették a két céget együttműködő partnerként.

Eltüntették a nyomokat

Eközben a cégcsoport nevében Szigetvári Viktor azt közölte, hogy sem a DatAdat Professional Kft., sem a korábbi DatAdat GmbH jogutódja nem áll üzleti viszonyban sem Magyar Péterrel, sem más, hozzá kapcsolható párttal vagy egyesülettel. Figyelemre méltó azonban, hogy említett cikk megjelenése után néhány órával módosult a Talpramagyarok.hu adatkezelési tájékoztatója: kikerült belőle mind a két, Bajnaiékhoz köthető vállalkozás neve, eltüntették a dokumentumból mind az Estratos Digital GmbH, mind a Lundadonate.org. nevét.

A teljes cikket a Magyar Nemzet Online-on olvashatják.