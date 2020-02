Gulyás Gergely miniszter és Láng-Bognár Kinga sajtótájékoztatója - ÉLŐBEN a HírTV műsorán

A koronavírussal kapcsolatos aktuális helyzetről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Láng-Bognár Kinga, az operatív törzs szóvivője sajtótájékoztatót tart 11:30-tól, amelyet élőben közvetítünk. Két budapesti iskolában is korlátozásokat vezettek be a koronavírus miatt. Elővigyázatosságból meghatározatlan időre bezárták a Bitskey Aladár Uszodát Egerben, ahol kedden edzést tartott a hétvégén egy észak-olaszországi nemzetközi kupamérkőzésről hazatért helyi vízilabdacsapat - jelentette be a város polgármestere. A koronavírus valószínűleg már Magyarországon van; továbbra is indokolt az óvatosság, miközben el kell kerülni a pánikot - mondta Rusvai Miklós virológus, az Állatorvostudományi Egyetem oktatója az M1-en. Ügyeleti központot működtet a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs - közölte a Belügyminisztérium. Gátat kell vetni a börtönbiznisz iparággá fejlesztésének - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Budai Gyula elmondta: az elmúlt években 12 ezer kártérítési ügyben a megítélt kártérítések fele ügyvédekhez került. A politikus hozzátette: a parlamenti szavazással megtették az első lépést a börtönbiznisz megállításához. Az egyének és a társadalom érdeke is, hogy olyan képzettséget kapjanak a gyöngyöspatai iskolaügy érintettjei, amellyel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon - mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az M1-en. Budapest 2020-as költségvetéséről és a Liget-projektről is dönthet ma a Fővárosi közgyűlés - írja a Magyar Nemzet. Majálisra, ügyvédekre és kommunikációs tanácsadókra szánnak pénzt az ellenzéki vezetésű településeken, ugyanakkor a fejlesztéseken spórolni szándékoznak - írja a Magyar Nemzet. Szabálytalanul töltötte ki a vagyonnyilatkozatát Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő nem vallotta be azokat az adományokat, amelyeket választóktól azért kapott, hogy kifizesse a parlamenti trágárkodása miatti büntetést. Közös felelősségnek nevezte a pénzügyminiszter az emlékezést és emlékeztetést, annak a szörnyű tragédiának az elmondását, amely Magyarországgal történt a kommunizmus sötét éveiben. Az idén is megmaradhat az elmúlt évekre jellemző lakásépítési lendület - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke az M1-en. Trócsányi László megítélése szerint kifulladóban van EU-ban a 7-es cikk szerinti jogállami eljárás Magyarország ellen. A Fidesz európai parlamenti képviselője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában azt mondta, a magyar kormány már szeretne pontot tenni az ügy végére, az Európai Tanács azonban „ellöki magától a témát”. Idén eddig több mint 6300 migránst fogtak el a magyar határon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. 11-re emelkedett Olaszországban a koronavírus halálos áldozatainak száma. Országszerte 323 megbetegedést diagnosztizáltak. Meg kell állítani az új koronavírus-fertőzés miatti pánikhangulatot Giuseppe Conte olasz miniszterelnök szerint, aki az olasz közszolgálati médiától is a „félelemgerjesztés” megfékezését szorgalmazta. Kimutatták két újabb embernél a koronavírus-fertőzést Németországban két olyan tartományban, amelyet eddig nem érintett a járvány. Brazíliában is megjelent már a koronavírus. Egy 61 éves férfinél mutatták ki a betegséget, aki korábban Észak-Olaszországban járt. A kaliforniai San Franciscóban vészhelyzetet hirdettek a koronavírusos fertőzések veszélye miatt - jelentette a San Francisco Chronicle című lap. Tovább csökkent a napi új fertőzöttek száma Kínában, ahol az új típusú koronavírus-járvány már túlnyomó részt a közép-kínai Vuhanra korlátozódik. Visszaadta a kormányalakítási megbízását Ludovic Orban román miniszterelnök-jelölt, ügyvivő kormányfő, miután a parlament nem szavazott bizalmat az új kormánynak a házszabály által megszabott 15 nap alatt. Médiajelentések szerint Jenez Jansa volt miniszterelnököt, a jobboldali Szlovén Demokrata Párt elnökét javasolhatja kormányfőnek az államfő. Őrizetbe vettek az orosz rendvédelmi szervek Szaratovban két tizenévest, akik fegyveres támadásra készültek egy iskola ellen - közölte szerdán a Szövetségi Biztonsági Szolgálat közönségkapcsolatokért felelős központja. Az Európai Unió 27 tagállama jóváhagyta a Nagy-Britanniával, mint unión kívüli országgal kialakítandó jövőbeni kapcsolatokra összpontosító tárgyalási álláspontját, felhatalmazva az Európai Bizottságot a tárgyalások jövő héten esedékes megkezdésére. Elfogadta a brit kormány azokat az alapelveket, amelyeket az Európai Unióhoz fűződő jövőbeni kapcsolatrendszer kialakítását célzó, várhatóan a jövő héten kezdődő tárgyalásokon kíván képviselni. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egy évvel meghosszabbította a Jemenre vonatkozó szankciókat, miután hosszas viták után, kompromisszum eredményeként Moszkva és Kína végül nem élt vétójogával. Legalább húsz ember vesztette életét Újdelhiben az állampolgársági törvény módosítása miatt három napja ismét kirobbant tüntetésekben, több tucat embert kórházban ápolnak - közölték indiai hatósági források. Folyóba zuhant egy busz a nyugat-indiai Rádzsasztán államban, a balesetben legalább 25-en meghaltak - közölték indiai hivatalos források. A koronavírus-fertőzés terjedése miatt a Budapest Airport megkezdi a Szöulból érkező utasok testhőmérsékletének mérését. Kivonta a forgalomból és fertőtlenítette a Wizz Air azt a repülőgépét, amelyen korábban egy koronavírussal fertőzött ember utazott a Bologna-Craiova közötti járaton - közölte a légitársaság. Két afgán embercsempész letartóztatását rendelte el a Pécsi Járásbíróság. A rendőrség tetten érte őket, amikor Matty térségében hat – az ideiglenes határzáron átjutott – magukat szintén afgán állampolgárnak valló migránst vettek fel az autójukba. Súlyosabb büntetést indítványozott a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a tavalyi írásbeli érettségi vizsga feladatait kiszivárogtató nyomdai alkalmazott ellen - tájékoztatott Lőrinczy György sajtószóvivő. Mintegy 800 millió forint kárt okozott a költségvetésnek az a férfi, aki külföldről behozott hús áfájával csalt, az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vádemelést javasol. Női vízilabda világliga: Magyarország - Hollandia 12:7 A Babos Tímea, Kristina Mladenovic páros bejutott a negyeddöntőbe a dohai keménypályás női tenisztornán. A magyar női kardcsapat aranyérmet szerzett, a férfi párbajtőr-együttes pedig a harmadik helyen végzett a kadet vívó Európa-bajnokságon. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség bejelentette, a koronavírus terjedése miatt biztosan nem Szöulban rendezik meg március 13. és 15. között a rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságot.