Gulyás Gergely: Épeszű ember nem tárja a nyilvánosság elé a feleségével folytatott beszélgetést

Megosztás itt:

A Mandiner Gulyás Gergellyel készített interjút.

- Hetekkel ezelőtt megműtötték. Milyen műtéti beavatkozáson esett át, miért volt erre szükség, s milyen hosszú a lábadozás?

- Február végén a gerincklinikán egy gerincműtéten estem át, amely az előző tíz nap rendkívüli fájdalmától eltekintve előzmény nélküli volt és azonnali beavatkozást igényelt. A műtét sikeres volt, de utána újra kellett tanulnom járni. Itt szeretnék köszönetet mondani az értem aggódóknak, jókívánságokat küldőknek, imákat mondóknak. Megkülönböztetett hála és köszönet az orvosoknak, ápolóknak és a rehabilitációban közreműködőknek. A Gerincklinikán és a rehabilitációm során is csak olyan orvosokkal, gyógytornászokkal, ápolókkal találkoztam, akik készségesen és példamutató szemlélettel álltak a betegekhez.

- Hogy van most?

- Ha a két hónappal ezelőtti állapotomhoz viszonyítok, akkor rosszul, ha a műtét utáni helyzethez és időbeli várakozásokhoz, akkor remekül. Minden fájdalmam megszűnt, bottal magabiztosan, anélkül még bizonytalanul, de tudok járni. Minden jel és orvosi előrejelzés szerint semmilyen maradandó hatása nem lesz a beavatkozásnak.

- Mennyire tudta hivatali feladatait ellátni? Mikor tér vissza a nyilvánosság elé?

- Legközelebbi munkatársaim műtét utáni héttől rendszeresen jöttek hozzám, már a kórházba is, így a legfontosabb minisztériumi ügyekben döntésképes voltam, de időm nagyobbik részét a felépülésemre kellett fordítanom. Ezen a héten már a rehabilitáció mellett a korábbi rend szerint igyekszem dolgozni. Húsvét után pedig a kabinet- és kormányüléseken is részt veszek majd és a kormányinfók is folytatódnak.

- Mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter nyilvánosságra hozta a feleségével való beszélgetésről készített hangfelvételét?

- Kedden reagáltam rá: sok hűhó semmiért. Ez a felvétel semmit nem igazol a korábban Magyar Péter által megfogalmazott állítások közül, sőt még cáfolja is az ügyészség működésével kapcsolatos baloldali vádakat. A lényeg azonban mégiscsak az, hogy épeszű és bármilyen alacsony szintű, de létező erkölcsi mércével rendelkező ember nem veszi fel a feleségével, három közös gyermekük édesanyjával folytatott beszélgetését és nem tárja azt a nyilvánosság elé.

A teljes cikk a Mandiner honlapján olvasható.

Fotó: Mandiner