2019. JANUÁR 12., SZOMBAT ÚJABB CSALÁDTÁMOGATÁSI LÉPÉSEKET JELENT BE IDEI ÉVÉRTÉKELÕJÉN A KORMÁNYFÕ MAGYAR IDÕK. PALKOVICS IMRE: EGYRE TÖBB MUNKAVÁLLALÓ LÁTJA AZT, HOGY A KORMÁNY SEGÍT A TÚLMUNKATÖRVÉNNYEL HÍR TV. ORBÁN VIKTOR: SORSDÖNTÕ LEHET A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁS, A CÉL, HOGY AZ EURÓPAI INTÉZMÉNYEKBEN A BEVÁNDORLÁSELLENESEK KERÜLJENEK TÖBBSÉGBE. SZIJJÁRTÓ PÉTER: EP-VÁLASZTÁSNAK NEM VOLT MÉG EKKORA TÉTJE M1. FIDESZ-KDNP: A MAGYARORSZÁG ELLENI TÁMADÁS SOROS GYÖRGY FIZETETT VÁLASZTÁSI KAMPÁNYÁNAK RÉSZE, MERT A MAGYAR EMBEREK NEM KÍVÁNNAK BEVÁNDORLÓKKAL EGYÜTT ÉLNI. SZILI KATALIN: A KORMÁNY GAZDASÁGI ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSOKKAL SEGÍTI A FELVIDÉKI MAGYARSÁGOT MONDTA A MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTT AZ M1-EN. KÉT SZÁMJEGYÛ BÉREMELÉS JÖHET IDÉN IS AZ IPARKAMARA ÉS SZAKSZERVEZETEK SZERINT MAGYAR IDÕK. VARGA MIHÁLY: NÉGYEZREN SZEREZHETNEK TÉRÍTÉSMENTESEN HIVATÁSOS GÉPJÁRMÛVEZETÕI JOGOSÍTVÁNYT. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR FOLYAMATOSAN UTALJA A NYUGDÍJAKAT, A PÉNTEK ESTI ÓRÁKBAN IS TÖRTÉNTEK FOLYÓSÍTÁSOK MAGYAR IDÕK. AHMED H., A RÖSZKEI TÖMEGZAVARGÁS RÉSZTVEVÕJEKÉNT TERRORCSELEKMÉNY MIATT ELÍTÉLT FÉRFI, JANUÁR 19-ÉN FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA KERÜL ÉS KIUTASÍTJÁK AZ ORSZÁGBÓL MAGYAR IDÕK. FEBRUÁRBAN ÁTADJÁK A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETÉT MAGYAR HÍRLAP. GÁZROBBANÁST TÖRTÉNT EGY PÁRIZSI BELVÁROSI PÉKSÉGBEN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. BUSZMEGÁLLÓBA HAJTOTT EGY EMELETES BUSZ OTTAWÁBAN, LEGKEVESEBB 3-AN MEGHALTAK, 23-AN MEGSÉRÜLTEK. VÁDAT EMELTEK A FÉRFI ELLEN, AKI ELRABOLT EGY KISLÁNYT, MIUTÁN MEGÖLTE A SZÜLEIT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. A 22. NAPJÁBA LÉPETT A RÉSZLEGES KORMÁNYZATI LEÁLLÁS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, ÉS EZZEL AZ ORSZÁG TÖRTÉNETÉNEK LEGHOSSZABBJÁVÁ VÁLT. RÉGI MUNKATÁRSÁT VÁLASZTOTTA ÚJ HELYETTESÉNEK JOHN BOLTON AMERIKAI NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ. DONALD TRUMP: A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSE TÚLSÁGOSAN EGYSZERÛ KIÚT LENNE A JELENLEGI HELYZETBÕL. A WASHINGTON VEZETTE TERRORELLENES KOALÍCIÓ HIVATALOSAN MEGKEZDTE CSAPATAI KIVONÁSÁT SZÍRIÁBÓL. OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: MOSZKVÁBAN AZ A BENYOMÁS ALAKULT KI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK "AZÉRT VONUL KI SZÍRIÁBÓL, HOGY MARADJON". IZRAELI GÉPEK RAKÉTÁKAT LÕTTEK KI DAMASZKUSZ KÖRNYÉKÉRE, A TÁMADÁS SORÁN MEGSEMMISÜLT EGY RAKTÁRÉPÜLET. AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MEGERÕSÍTETTE, HOGY MICHAEL WHITE AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRT ÕRIZETBE VETTÉK, ÉS EGY IRÁNI BÖRTÖNBEN TARTJÁK FOGVA. PLÁGIUMGYANÚ MIATT VIZSGÁLTÁK A SZLOVÁK HÁZELNÖK DIPLOMAMUNKÁJÁT JELENTETTE A BESZTERCEBÁNYAI BÉL MÁTYÁS EGYETEM. 7 EMBER MEGHALT, 33 MEGSÉRÜLT, AMIKOR KUBÁBAN EGY TURISTABUSZ ELÕZÉS KÖZBEN EDDIG ISMERETLEN OKBÓL AZ OLDALÁRA BORULT - JELENTETTE A CUBADEBATE ÁLLAMI HÍRPORTÁL. KÉT SNOWBOARDOS MEGHALT, MERT ELSODORTA ÕKET EGY LAVINA BULGÁRIÁBAN, A HÓOMLÁST SAJÁT MAGUK IDÉZTÉK ELÕ - JELENTETTE A BOLGÁR SAJTÓ. FELROBBANT EGY ÜZEMANYAG-SZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ NIGÉRIÁBAN, HELYI FORRÁSOK SZERINT MEGKÖZELÍTI A HATVANAT AZ ÁLDOZATOK SZÁMA. FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG: LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER DUNAÚJVÁROSBAN. JOGELLENESEN PRÓBÁLT MEG BEJUTNI AZ ORSZÁGBA 11 MIGRÁNS RÖSZKÉNÉL, A RENDÕRÖK AZ IDEIGLENES BIZTONSÁGI HATÁRZÁRHOZ KÍSÉRTÉK ÕKET. HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A 71-ES FÕÚTON ZÁNKA BELTERÜLETÉN POLICE.HU. NAV: TÖBB TONNA HAMIS LEGÓT FOGLALTAK LE A PÉNZÜGYÕRÖK A BUDAPESTI LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN. VESZPRÉM MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG: MEGÖLTE ÉLETTÁRSA APJÁT, MAJD MAGÁVAL IS VÉGZETT EGY OSZTRÁK FÉRFI KÁPTALANFÁN. VONATTAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ EGY VASÚTI ÁTJÁRÓBAN GALGAHÉVÍZNÉL, A JÁRMÛ KÉT UTASA ÉLETÉT VESZTETTE.