Alpári hangon beszélt a Jobbik elnöke

426 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 573-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 213-ra emelkedett. Már több mint 4,63 millió embert beoltottak, közülük 2 millió 727 ezren a második dózist is megkapták. Magyarország egészségügyi és gazdasági szempontból is a legsikeresebb választ adta a koronavírus-járványra Európában - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szerda estig meghosszabbították az oltási időpontfoglalás határidejét azért, hogy minél többen megkaphassák a védőoltást - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Száz nap múlva leteszik a nemzeti oltóanyaggyár alapkövét Debrecenben - jelentette be György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A fővárosi Fidesz-KDNP-frakció 1,2 millió forinttal támogatja a koronavírus-járványban szüleiket elvesztő gyermekeket segítő alapítványt - közölte a Fidesz budapesti szervezete. Politikai szempontból megbukott a baloldal járványkezelésben - mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Magyarország élőben című műsorunkban. Deák Dániel szerint az emberek már nem hallgatnak az ellenzékre, mindenki szeretné, ha újraindulna az élet, minden ellenzéki döntés mögött Gyurcsányékkal való egyeztetés van. Jogosítványa nincs, nem beszél nyelveket, még a saját kerületében sem tudott rendet csinálni - így reagáltak a Nyírtassiak arra, hogy Karácsony Gergely a szülőfalujában jelentette be: miniszterelnök szeretne lenni. Az Origo honlapján található videójában a helyiek azt is elmondták, hogy a főpolgármester utoljára a legutóbbi választások idején járt Nyírtasson. A Momentum által elvetett programmal kampányol Karácsony Gergely - értesült híradónk. Karácsony miniszterelnök-jelölti programjában szereplő 99 nevű mozgalom valójában a Momentum ötlete volt. Ismét botrányosan viselkedett a Jobbik elnöke az országgyűlésben. Jakab Péter az egyik felszólalása közben kocsmai hangnemet engedett meg magának és sértegette a képviselőtársait, ami a házszabályba ütközik. Miután Jakab Péter többszöri figyelmeztetésre sem hagyott fel az alpári stílussal, a házelnök megvonta tőle a szót. Az Axiál Kft. 2 milliárd forintos raktárberuházása, amelyhez 1 milliárd forintos állami támogatást kapott, 800 munkahelyet véd meg - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Átadták az olasz családi tulajdonban lévő Kométa 99' Zrt. 1,4 milliárd forintból épült melléktermék-feldolgozó üzemét Kaposváron. A diákváros és a Fudan Egyetem is megépül Budapesten, a projektben a fővárosi és a ferencvárosi önkormányzatnak együttműködést, valamint teljes transzparenciát ajánlott a kormányzat - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Újabb 58 egyházi szervezet és intézmény nyert el állami támogatást, mintegy 10,5 milliárd forintot épületenergetikai korszerűsítésre - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. Aki csak teheti, pótolja be elmaradt beruházásait, utazásait, vegyen részt szabadidős eseményeken, ugyanis a társadalmat a válság révén komoly sokk érte, amit ki kell heverni - javasolta az Állami Számvevőszék elnöke a Magyar Nemzetnek nyilatkozva. Idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is, június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig Fonyódligeten is várják a gyerekeket - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Izraeli katonai repülőgépek légicsapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben, miközben a területet uraló Hamász szélsőséges iszlamista szervezet is folytatta a rakéták kilövését. Az ellenségeskedés Izraelben és Gázában „egészen szörnyű”, a harcoknak azonnal véget kell vetni - mondta António Guterres, az ENSZ főtitkára. Hozzávetőleg 42 ezren menekültek el otthonukból Gázában az izraeli támadások miatt - jelentette be az ENSZ közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök elítélte a a palesztinpárti és Izraellel szolidáris tüntetők közt Montréalban kitört erőszakot, valamint a demonstrációkon elhangzott gyűlöletbeszédet és antiszemita megnyilvánulásokat. A világon 162,7 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Horvátországban két hét múlva, kedvező esetben enyhíthetnek a korlátozásokon - írta a Jutarnji List című horvát lap. Egyre csökken azoknak a kórházaknak a száma, ahol koronavírussal fertőzött betegeket kezelnek, ugyanis egyre kevesebben betegednek meg - mondta Milika Asanin, a szerbiai egyetemi klinikai központ igazgatója. Észtországban megkezdődött a koronavírus elleni tömeges védőoltás regisztrációja a 16 éven felüliek számára. Jelentősen enyhültek a járványügyi korlátozások Angliában, bár a brit kormány továbbra is fokozott elővigyázatosságra intette a lakosságot, elsősorban a koronavírus indiai változatának egyes gócpontokban észlelt terjedése miatt. Algéria június elejétől több mint egy év után részlegesen megnyitja a koronavírus-járvány miatt lezárt határait. Nikol Pasinján ügyvezető örmény kormányfő szerint nő a feszültség az örmény-azeri határon, egyes szakaszokon agressziót követnek el az azeri katonák, Ilham Aliyev azeri elnök szerint viszont stabil a helyzet. Több mint 101 ezren menekültek el otthonaikból Afganisztánban az év eleje óta, többen, mint a tavalyi évnek ugyanebben az időszakában - derül ki az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának adataiból. Halálra késelte három ivócimboráját egy férfi az oroszországi Jekatyerinburgban - közölték orosz hírügynökségek. 217 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Már több mint 130 ezren töltötték le a védőoltást igazoló, ingyenesen elérhető mobilalkalmazást - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Folytatódik a biológiai szúnyoggyérítés országszerte - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mától a nyári menetrend kezdetéig, június 19-ig előszezoni menetrend szerint közlekednek a vonatok Budapest és a Balaton között. Még 3 napig lehet módosítani a személyi jövedelemadókról készített adóhatósági bevallástervezetet - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Orbán Viktor miniszterelnök a Budapesten zajló vizes Eb-ről, a fiatal úszók továbbképzéséről és a magyar úszósport támogatásáról is tárgyalt a Karmelita kolostorban Husain Al Musallammal, a Nemzetközi Úszószövetség első alelnökével. Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát, és sikerével átvette Valter Attilától az összetettben élen állónak járó rózsaszín, illetve a legjobb 25 éven aluli versenyzőt illető fehér trikót is. Mihályvári-Farkas Viktória olimpiai A szintet úszott 400 méter vegyesen a budapesti Európa-bajnokság előfutamában. Női kézilabda Magyar Kupa, döntő: Győri Audi ETO KC - DVSC Schaeffler 29:23 Nézők előtt rendezik jövő hétvégén a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjét, amelyben a címvédő Győri Audi ETO KC is érdekelt. Labdarúgó NB II: Az éllovas Debreceni VSC és a második Gyirmót FC Győr feljutott az élvonalba, míg a harmadik Vasas a következő idényben is az NB II-ben szerepel.