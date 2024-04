Sajtóklub - „Brüsszel a tűzzel játszik, amit csinál, az maga az istenkísértés” + videó

Megosztás itt:

A héten Brüsszelben is elindítottam a kampányunkat, be is tiltották a gyűlésünket. Gondoltam, ideidézem a betiltó határozat szövegét. A betiltás az egy olyan testetlen dolog. De ez egy jogi forma és egy határozat. Le kell írni, hogy mi az oka. Most ebből a betiltó rendelkezésből fogok idézni. A rendezvényt nem lehet megtartani - mondja a szöveg -, mert az esemény célja, hogy egybegyűjtse a nemzeti konzervatív nézeteket valló akadémikusokat, a kultúra, valamint a politika képviselőit, és azért, mert ezek az emberek a vallásos nézeteket valló jobboldalhoz tartoznak. Ez az indoklás - idézte fel a miniszterelnök.

Teljes adás: