Radar – Rekordév lehet az idei a turizmusban + videó

Már nem csak nyáron üdül a magyar. Szinte már egész évben folyamatosan keresik honfitársaink a kikapcsolódási lehetőségeket. A húsvéti hosszú hétvégén például dugig voltak a szállodák országszerte. Így nem meglepő módon remek első negyedévet zárt a turisztikai szektor.

Kiss Róbert Richard, turisztikai szakértő: "Az első negyedév eredményei azt mutatják, hogy akár a rekordév is lehet 2024, ha minden így megy tovább, hiszen 14 százalékkal növekedtek az éjszaka számok. Hétmilliót is meghaladták a vendégéjszakák, tehát ez jó eredménynek számít január-február-márciusi időszakban. Ezen kívül azt is látjuk, hogy szinte mindenhol növekedés tapasztalható. Vannak olyan régiók, ahol különösen nagy ez a szám, például Sopron környéke, a Fertő-tó környéke, ahol 30 százalékot is meghaladta az emelkedés, vagy akár Budapest is."

A külföldi vendégek egyre többen érkeznek Budapestre és a fürdővárosokba is, de trendi maradt a belföldi nyaralás is.

Kiss Róbert Richard, turisztikai szakértő: "Ha a bevételeket nézzük, akkor összességében a vendéglátás és a szálláshely-bevétel majdnem 600 milliárd forintnyi bevételt hozott, ez nagyon komoly számot jelent. Ebből a vendéglátás hozta a többet, nyilván már csak volumenében is, hiszen több mint 50 ezer vendéglátóhely található Magyarországon. A legtöbb vendég Budapesten érkezett, a külföldieknek a fő célpontja. Az Egyesült Királyságból nagyon sokan jönnek, Németországból és növekedett az Olaszországból érkezők száma is."

Sőt egy új nagyon erős új küldőország is megjelent a horizonton.

Kiss Róbert Richard, turisztikai szakértő: "Például több mint 300 százalékkal növekedett a kínai turisták száma. Hét közvetlen járat van már Budapest és a kínai városok között, és ez azért meg is látszik, hiszen üzleti célból, turisztikai célból is most már elsődleges célterületként tekintenek Budapestre sokszor Kínából."

A szép kártya pedig továbbra is a belföldi turizmus motorjának számít.