Radar – 20 éves Közép-Európa egyik legkorszerűbb húsüzeme + videó

Horváth Ferenc, a társaság élelmiszeriprai cégvezetője mutatta be a riportban a húsüzem különböző részeit.

Horváth Ferenc: "Ez körülbelül az üzemnek a középpontja. A friss húsfeldolgozás itt ezen az oldalon van, mögöttem jobb oldalon a tálcás hús előállítás, a készítménygyártás, készítménycsomagolás, az emeleten pedig a szeletelés. Elindulunk az áruátvétel irányába, az látszik, hogy a láda menedzsment az nagyon erősíteni kell, mert hogy ne a földön húzkodjuk a raklapokon a terméket, illetve a ládát, ezért szállítószalagokból megy össze-vissza a telepén. A tíz találó és irányítószalagból jön a tereptermék is, szállítószalagon megy, egy nap körülbelül 20 ezer ládát mozgat, egy nagyon-nagyon komoly mennyiséget."

Most vagyunk a sertésdarabolóban, marha darabolóban. A félsertés beérkezik itt az áruátvétele, a hűtőn keresztül, körülbelül 40 kollégánk van a két csonton, mindegyik egy mozzanatot csinál a csontozási folyamatból, és utána beleteszi ebbe a piros ládába az emléket. Itt kapják meg a boltok. Pontosan az, hogy a főszerkesztőnk mindig hasonló, tehát nem hasonló haszonos terméket játszunk, vagy a vevőnél is ugyanazt a terméket kapta. Azonos súlyokkal érkeznek a filmsertések azonos időszakban, ezáltal a végtermékek azonos területen. Nagyon tapasztalt kollégák dolgoznak. Legtöbben már 20 éve, mióta szívem itt van, nem a legtöbben, de van néhány, aki már 20 éve itt dolgozik nálunk. Tehát nagyon fontos, hogy aki dolgozik, az értsen ahhoz, amit csinál."

Mint a riportból kiderül: Az itt dolgozók egytől-egyig született húsrajongók. 20 évvel ezelőtt 40-en dolgoztak ebben az üzemben, mostanra a számuk megtízszereződött. A kezdetekkor körülbelül 150 félsertést dolgoztak fel, mostanra ez a szám kétezerre nőtt.

Horváth Ferenc: "Sokat változott a technológiánk is, a gyakorlatunk is nagyon sokat változott, tehát nagyon nagy kapacitásra vagyunk képesek. Ami még a 20 évvel ezelőtti időszakot el kell mondani, hogy akkor nagyon sokat küzdöttünk a beszállítóinkkal, kedves kutatókkal, cégekkel, cégeket, akik tudnak nekünk szállítani, és lehet, hogy nem is nagyon akartak szállítani hozzánk, mert ismeretlenek voltunk ebből a szempontból. Ma már egyrészt nagyon jó a kapcsolatunk a szállítókkal, és innentől kezdve szeretnénk kiszállítani.

Ma már a bicskei és a perbáli húsüzemünkben gyakorlatilag mindenféle készítményt tudunk gyártani. Ebben az üzemben elsősorban bőrsárokat gyártunk, ami mondjuk egy párizsi, egy felvágott, vagy egy virsli, vagy egy trinolin, és tócsonkaféléket, ami egy kicsit hosszabb gyártási folyamatot igényel, mondjuk egy érlelt sonka gyártása, vagy egy szalámi gyártás, vagy egy kolbász gyártás, azt a termálvízzel mindig végezzük."

Közép-Európa egyik legkorszerűbb húsüzemében fontos szempont a kiváló minőség. Tavaly az indulási húsmennyiség 120-szorosát állították elő a legmagasabb színvonalon. A minőség garantált, ugyanis a kezdetek óta minőségellenőrözésen esnek át a termékek.

Horváth Ferenc: "Ez egy ISO 22 ezres rendszer, azonosítási rendszer, ami az összes folyamatunkat szabályozza, illetve ellenőrzi, és emellett külön laborok vannak az üzemekben, hogy ellenőrizni is tudjuk a folyamatokat, illetve oktatjuk folyamatosan a kollégáinkat a minőségi munkaerőpiacon. Ez egy nagyon magas szintű higiéniai menedzser, nagyon nehéz a tanúsítása, illetve a működtetése is, de nagyon szeretjük ezt, mert megszabályozza a higiéniáról is, addig várhatóan vonzza a jelenlegi ízlést."

Ez már a tálcás csomagoló helyiség. Ugyanazt a terméket kétféle csomagolásban is előállítják. A bicskei üzemnek fontos a környezettudatosság is. mostanra már 70%-kal kevesebb műanyagot használnak.

Horváth Ferenc: "Törekszünk arra, hogy minél kevesebb csomagolóanyag, itt látszik is rajta, hogy 70 százalékkal kevesebb a csomagolóanyag benne, mint a hagyományos kártyás termékeknél. Ez egy nagyon jó csomagolás abban is, hogy védi a terméket, ugyanúgy a védőgáza tudja elzárni a külvilágtól, és megvédi a terméket és magát. Jó. Azt azért megtudjuk mutatni, hogy mennyire stabil ez a csomagolás."

Egyes fogyasztási szokásokat felmérő kutatások szerint az itt előállított termékek a legjobb minőségűek a hazánkban.