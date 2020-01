Plusz-mínusz: Jól választottak a győriek

Fölényes győzelmet aratott a Fidesz a hétvégi időközi polgármester-választáson Győrben.

„Első körben az nyilván elmondható, hogy a Fidesz stabilan, sőt fölényesen megnyerte ezt a választást és megőrizte a pozícióit Győrben. Azért azt tudni kell, hogy a képviselői testületben masszív kétharmados Fidesz többség van, itt a polgármesteri szék volt a kérdés. (…) Egy objektív megállapítás, hogy káosz következett volna, hogyha Pollreisz Balázs nyeri meg a polgármesteri széket, hiszen egy ilyen testülettel együtt kellett volna kormányoznia a Győr városát”

-mondta Kacsoh Dániel, a Magyar Hírlap lapszerkesztője.

„Most úgy tűnik, hogy mindenki konstruktív. Azt láttuk Pollreisz szocialista jelölt nyilatkozatából is, hogy ők próbálnak majd konstruktív módon viszonyulni az új polgármester érájához, aki valóban egy jó választásnak tűnik több szempontból is. Egyrészt 2006-ban, amikor Borkai lett a város polgármestere előtte ő volt az első számú jelölt, de aztán a sportolók olimpikonok iránt már akkor is elkötelezett miniszterelnök és a Fidesz inkább Borkai mellett döntött, aki egyébként hozta is a formáját”

-fejtegette véleményét Nagy József, a 24.hu újságírója.

Teljes beszélgetés:

HírTV