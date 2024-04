Napi aktuális – Tóth Erik: Magyar Péter egy baloldali beavatási ceremónián megy keresztül + videó

Megosztás itt:

Tóth Erika az adásban egyebek mellett rámutatott: "Magyar Péter kapcsán egy dolgot érdemes figyelembe venni. Van egy baloldali beavatási ceremónia. Annak különböző stációi: balos tüntetést kell szervezni, pipa. Olyan emberekkel, akiket a baloldal mindig is nagyra tartott. Nagy Ervin, NoÁR, pipa. Ezt követően van egy nagyon fontos elem még, a baloldali sajtótermékeket végig kell turnézni, ez is megvolt. Az tudjuk, hogy 2010 óta Orbán Viktor kihívói mindig felkerültek a címlapra. Magyar Péter is szerepelt ott. Nem akarok végig menni a stációkon, de nyilvánvaló, hogy előbb utóbb eljut oda, hogy miután Magyar Péter egyetlen célkitűzést fogalmaz meg, ez pedig a kormánybuktatás meg fognak jelenni mögötte azok a kétes finanszírozó körök, amelyek a 2022-es magyarországi választásba be akartak avatkozni. Véleményem szerint ennek a pillanata érkezett el most."